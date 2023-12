La Arandina CF elimina al Cádiz (2-1)

Aranda de Duero (Burgos) (EFE).- El Arandina, equipo de Segunda RFEF, protagonizó una de las sorpresas de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey al eliminar al Cádiz, de la máxima categoría del fútbol español gracias al gol de Jorge González ‘Pesca’ que en la segunda parte deshizo el empate a un tanto con el que se alcanzó el descanso.



Se soñaba con ello y se hizo realidad. La Arandina dio la campanada. Seguirá en la Copa a costa del conjunto de Sergio González que no supo adaptarse a las condiciones del encuentro. Un campo embarrado, un rival entusiasmado, muy motivado y un público entregado que vivió una fiesta.



Se medían dos conjuntos con la ilusión de poder acceder a dieciseisavos de final del torneo copero en un terreno de juego de todo menos firme para la práctica del fútbol.

El defensa del Cádiz Lucas Pires (d) lucha con el ghanés Joseph Otuo, del Arandina, durante el partido hoy jueves en el estadio El Montecillo, en Aranda de Duero. EFE/Paco Santamaría

Todo se puso de cara para el cuadro burgalés cuando en el minuto 4 Haji marcó gracias a un impecable tiro que se coló pegado a la cepa del palo de la meta defendida por Víctor Aznar. Lejos de conformarse, los blanquiazules siguieron con su ataque ante un Cádiz que no supo reaccionar y que no asimiló el mazazo hasta la media hora de partido, cuando empezó a acechar la portería ribereña en busca de un empate que conseguiría minutos más tarde.



Fue en el minuto 34, tras una falta lateral botada por Ocampo y una serie de rechaces en el área, Fede San Emeterio mandaba el balón a guardar y ponía la tranquilidad en el cuadro andaluz.

Una primera parte intensa entre la Arandina y el Cádiz

Mucho fútbol directo en los instantes finales para cerrar una primera parte intensa y con todo por decidir.



Tras el paso por vestuarios los gaditanos salieron a sentenciar el partido. Tuvieron un par de acercamientos a la meta local. También avisó Santa con un centro lateral al que por poco no pudo llegar Ayoub a embocar a gol.



Se abrió el partido y la Arandina supo cuándo golpear. En el minuto 65, una falta lateral botada por Kevin Manzano fue cabeceada por un Pesca imperial que mandó el balón a la red. El conjunto local tomó ventaja y puso contra la pared al Cádiz.



El carrusel de cambios en ambas escuadras, en busca de oxígeno y piernas frescas, no tuvo el efecto pretendido por Sergio González. Pudo empatar Negredo con un disparo que se le marchó a la izquierda de la portería de Adrián Álvarez, pero no estuvo fino.



Lo siguió intentando el Cádiz; cada vez con más corazón que fútbol, pero el tiempo se le iba acabando al cuadro de Primera División.



Probó Lucas Pires, pero blandito y sin inquietar al meta local. El tiempo se acababa y la gesta estaba al caer. Llegó con el pitido final. La euforia invadió al Arandina y hundió al Cádiz, frustrado por su eliminación.