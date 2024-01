El Cartagena busca aliviar su pesadilla y el Valencia alimentar su sueño

Cartagena/Valencia, 6 ene (EFE).- El Fútbol Club Cartagena, que es colista de Segunda División, irá este domingo a por la sorpresa frente al Valencia, noveno en Primera, para lograr el pase a los octavos de final en el torneo del KO por primera vez en la historia de una entidad fundada en 1995, ante un rival que espera llegar lejos en la competición.

El encuentro, fijado para las siete de la tarde en el estadio Cartagonova y para el que se llevan vendidas más de 8.000 entradas -los abonados del Efesé también pagan-, aparca LaLiga Hypermotion para los blanquinegros y se presenta como una buena oportunidad para dar la campanada. Pasar de ronda sería un gran regalo de Reyes con un día de retraso para la afición de un equipo que esta temporada apenas le dio satisfacciones.

No en vano, el conjunto entrenado por Julián Calero y que comenzó el curso con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo cierra la tabla en Segunda con sólo 15 puntos sumados en las 21 jornadas de la primera vuelta y está a ocho de la zona de permanencia.

Además, en casa sólo fue capaz de sumar cuatro de esos puntos, con el triunfo por 1-0 frente al Sporting de Gijón y el empate a uno contra el Albacete Balompié. Lo demás fueron derrotas delante de su público, en concreto ocho, todo ello con seis goles marcados y 19 encajados como local para ser el peor equipo de la categoría.

En la Copa, la historia fue diferente y el Efesé fue capaz de pasar dos eliminatorias por penaltis y tras sendos 0-0 frente al Club Deportivo Azuaga extremeño, de Tercera RFEF, y la Agrupación Deportiva Alcorcón, también de LaLiga Hypermotion, en ambos casos jugando a domicilio.

Esos resultados dejaron al cuadro blanquinegro en dieciseisavos de final de un torneo en el que se medirá por quinta vez a un rival de Primera y buscando su primera victoria en enfrentamientos con rivales de la máxima división.

El club de la ciudad portuaria, que tiene 29 años de vida y es heredero del antiguo Cartagena Fútbol Club, repetirá adversario con respecto a la campaña 2021/2022 y entonces se impuso el Valencia en el Cartagonova por 1-2 con un postrero gol de Denis Cheryshev cuando el partido se iba a la prórroga.

Las otras ocasiones en las que la entidad que preside Francisco Belmonte tuvo como oponente a un Primera también se saldaron con un KO.

“Ningún equipo pequeño ganó la Copa del Rey, alguno llegó hasta semifinales y bastante lejos, pero es un torneo reservado para la élite de la élite. Eso, en todo caso, no está reñido con pelear en una competición preciosa y es de lo que se trata para nosotros, que vivimos de la Liga, que es lo que nos da de comer”, dijo Calero en la previa.

Del conjunto che resaltó que “es un histórico y un equipo joven con mucha calidad y un desparpajo brutal, además de ordenado y peligroso en las transiciones”.

“Será muy difícil ganarle, pero queremos que los aficionados se sientan orgullosos de nosotros y sabemos que aquí la gente no falla y, aunque habrá algunos desencantados que no vayan al estadio, intentaremos cambiar para que la afición se vuelva a ilusionar y por nosotros no va a quedar”, agregó el técnico madrileño.

Para este choque causan baja el lateral izquierdo Arnau Solà, el centrocampista Juan Carlos Real y el extremo David Ferreiro, mientras que están entre algodones otro extremo como Umaro Embaló y el central Kiko Olivas. Sí se recuperan otro lateral zurdo como Jony Rodríguez y los delanteros Alfredo Ortuño y Juanjo Narváez. También estará a disposición de Calero el medio Andy Rodríguez, recién llegado y por ahora el único fichaje del club blanquinegro en este mercado de invierno.

Por su parte, el Valencia afronta esta cita tras haber firmado ante el Villarreal el martes una brillante apertura de 2024 que, unida a los resultados de sus últimos dos partidos de 2023, un empate ante el Barça y un triunfo en el campo del Rayo Vallecano, ponen al equipo de Rubén Baraja lejos de la zona de descenso y abren el debate de si puede aspirar a más esta temporada.

Pasar a los octavos de final de la Copa supondría dar un paso más en ese sentido ya que pese a su complicada situación liguera el Cartagena tiene más entidad que el Logroñés y el Arosa, sus dos primeros rivales en el torneo, y le abocaría a un cruce con un rival más duro.

Hasta ahora el técnico vallisoletano ha aprovechado la Copa para rodar a jugadores con pocos minutos en la Liga, una apuesta que le ha dado resultado visto el rendimiento de Sergi Canós, Hugo Guillamón y Roman Yaremchuk en los últimos encuentros.

El resurgir de los tres, que fueron titulares ante el Villarreal, y la entrada en el equipo del delantero Alberto Marí, que se perdió la primera parte de la temporada por lesión, da más opciones a Baraja para el once y deben acrecentar la competitividad.

En principio, el duelo puede ser propicio para alinear a jugadores como el central Cenk Özkacar, Jesús Vázquez o Marí, aunque también el jovencísimo Yarek tuvo su oportunidad en el torneo y podría volver a tenerla. No obstante ante la mayor entidad del rival se espera un once más parecido al de la Liga.

Alineaciones probables:

Cartagena: Raúl Lizoain; Iván Calero, Pedro Alcalá, Gonzalo Verdú, José Fontán; Damián Musto, Luis Muñoz, Tomás Alarcón, Isak Jansson, Jairo Izquierdo; Alfredo Ortuño.

Valencia: Doménech; Foulquier, Mosquera, Özkacar o Yarek, Jesús Vázquez; Fran Pérez, Javi Guerra, Guillamón o Pepelu, Diego López; Hugo Duro y Marí o Yaremchuk.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez, del comité andaluz.

Campo: Estadio Cartagonova de Cartagena.

Hora: 19.00.