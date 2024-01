Por Jorge J. Muñiz Ortiz |

San Juan (EFE).- La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano, que el 2 de marzo defenderá en su tierra sus cinco títulos de peso pluma, revela a EFE que su idea es retirarse cuando gane 50 peleas, estando ahora a cuatro de alcanzar ese número.

El fin de la extraordinaria trayectoria de Serrano (46-2-1, 30 KOs) podría llegar a principios de 2025 si este año hace esas peleas, siendo la primera la de marzo próximo ante la alemana Nina Meinke (18-3, 4 KOs) en el Coliseo de Puerto Rico.

“He hablado con mi entrenador y yo quiero llegar a 50 victorias”, aseguró durante la entrevista Serrano, de 36 años y entrenada por Jordan Maldonado.

La púgil, heptacampeona mundial, explicó que su pelea en el conocido como “Choliseo” es la número 50 de su carrera, pero que ella aspira a esa cifra de triunfos, por lo que le queden “más o menos cuatro más”.

Serrano defenderá ante Meinke sus títulos de las 126 libras (57 kilos) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y Ring Magazine.

Además, disputará esas correas ante Meinke, de 30 años y la primera clasificada por la FIB y la AMB, a doce asaltos de tres minutos cada uno, igual que los boxeadores hombres.

Firmeza por la igualdad

Esta será la segunda vez que Serrano compita siguiendo las reglas propias del boxeo masculino, tras hacer historia con su combate de octubre pasado contra la brasileña Danila Ramos, en el que retuvo sus títulos de la FIB, la AMB, OMB y la OIB.

“Necesitamos equidad y ser firmes en la igualdad, en que las mujeres deben tener oportunidades en lo que quieran hacer”, subrayó la puertorriqueña, que ha encabezado un movimiento para pedir que las boxeadoras puedan elegir competir bajo las reglas de los hombres.

La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano posa durante una entrevista con EFE el 5 de enero de 2024, en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

No todos los organismos se mostraron receptivos ante esta solicitud. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no le aprobó pelear a dicha distancia, y la deportista decidió dejar vacante el campeonato y -admitió- no sentirse “arrepentida”.

“Tengo mis otros ‘babies’ (campeonatos). Los otros organismos lo aprobaron y voy a pelear por ellos”, afirmó.

Emocionada ante su debut en el Coliseo de Puerto Rico

Su combate ante Meinke será, además, el estreno de Serrano en el Coliseo de Puerto Rico, que es la principal sala de espectáculos de la isla pero conocida también por otros eventos deportivos, aunque pocos de boxeo.

También marcará la primera vez que la púgil pelea ante su gente desde el 25 de marzo de 2021, en medio de la pandemia de la covid-19, cuando venció a la argentina Daniela Romina en la Plaza del Quinto Centenario, en el Viejo San Juan.

La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano posa con su cinturón de campeona durante una entrevista con EFE el 5 de enero de 2024, en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

“La última vez que peleé fue durante la pandemia, por lo que no fue mucha gente”, dijo Serrano sobre su última experiencia en su tierra y su anhelado deseo de pelear en su isla.

“Yo siempre me siento contenta de pelear aquí, en mi casa, frente a mi gente, en el ‘Choliseo’, donde todo el mundo se presenta y ahora es mi turno”, resaltó.

Serrano aseguró, además, estar “lista” para pelear, y que por ello entrena todos los días.

Amanda Serrano se considera la mejor de su peso

Esta determinación ha ayudado a Serrano a convertirse en una de las mejores, o incluso, la máxima boxeadora en la historia, llevándola a ganar títulos en siete divisiones.

Otros de sus hitos han sido obtener un premio de 1 millón de dólares por una pelea y disputar la mencionada reyerta de 12 asaltos de 3 minutos cada uno.

Por ello, consideró que es “una de las mejores” gladiadoras en la historia y “la mejor” en su peso o división.

Serrano dijo, además, que tiene planes para finales de este año de volver a pelear en las artes marciales mixtas en la Professional Fighters League.