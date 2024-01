Javier Aguirre: “Con el actual formato de la Supercopa, por lo menos dinero hay”

Palma, 15 ene (EFE).- El entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, comparó la actual Supercopa que se disputa en Riad (Arabia Saudí) con la que él conoció en sus primeros años en los banquillos del fútbol español, y remarcó que “con el actual formato” la competición que acaba de ganar el Real Madrid en la final al FC Barcelona, “por lo menos dinero hay para las arcas de los equipos que van”.

“La Supercopa ahora es espectáculo, pero también negocio. Cuando yo llegué (temporada 2002-2003) se jugaba a partido de ida y vuelta antes de iniciar la Liga. Era, no diría aburrida, pero no significaba una gran entrada de dinero para los clubes”, explicó Aguirre en la rueda de prensa previa al partido de la Copa del Rey ante el Tenerife.

El técnico mexicano insistió en que en la reciente edición de la Supercopa “no le vino mal al Osasuna” en el aspecto económico.

“Todo apunta a que la Supercopa es una industria del fútbol, pero también es dinero. Ahora vienen y te colocan cámaras en el vestuario o te graban mientras bebes agua en el banquillo. A mi eso no me gusta. Son los tiempos. Donde esté el dinero, todos contentos, quizás no tanto los aficionados (que deben viajar para ver a su equipo), pero es un círculo que se va formando para el crecimiento del fútbol español”, valoró Javier Aguirre.