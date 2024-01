Pep Guardiola, premio The Best a mejor entrenador

Londres (EFE).- El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, fue elegido mejor técnico de la pasada temporada en los premios The Best, por delante de Simone Inzaghi, del Inter de Milán, y Luciano Spalletti, que dirigió al Nápoles.



Guardiola ganó entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023 el segundo triplete en la historia del fútbol inglés, al conquistar su quinta Premier League, la primera Champions League en la historia del City, y la FA Cup.



En su séptima temporada al frente de los ‘cityzens’, Guardiola cumplió el sueño de repetir el triplete que ya logró con el Barcelona, además de darle al City la primera Champions de su vida.



“Me gustaría compartir este premio con Luciano, por su gran temporada con el Nápoles después de tantos años, y a Simone, por lo difícil que nos lo puso en la final con esa plantilla maravillosa. Y también lo quiero compartir con los dueños del City, especialmente con Ferran Soriano, por crear esta idea, y con Txiki Begiristan, por confiar en mí”, dijo Guardiola en el Apollo de Londres.



El español también le dedicó el premio a su padre, de 92 años, que le acompañó a la ceremonia.



Los ‘Sky Blues’ ganaron la tercera Premier League consecutiva, por delante del Arsenal, y quinta desde la llegada de Guardiola, además de su segunda FA Cup y de la ansiada Champions en Estambul frente al Inter de Milán gracias a un gol de Rodrigo Hernández. Solo el Southampton, en la Copa de la Liga, evitó que el City pudiera optar a un póker de títulos que no ha logrado nadie en la historia del fútbol inglés.

El entrenador del Manchester City, tras ganar el premio The Best al mejor técnico. EFE/EPA/Neil Hal

El palmarés de Guardiola

Estos éxitos han posibilitado que Guardiola amplíe su palmarés ya en la temporada 2023-2024 con la Supercopa de Europa ante el Sevilla y el Mundial de Clubes frente a Fluminense. El catalán suma 37 títulos en su corta carrera en los banquillos, ya por delante de los 32 de Mircea Lucescu, y a doce de Alex Ferguson, curiosamente el otro técnico que ha conseguido un triplete en Inglaterra; lo hizo con el Manchester United en 1999.



Esta es la primera vez que Guardiola gana el premio The Best, después de ser segundo en 2019, tras Jürgen Klopp, tercero en 2021, por detrás de Thomas Tuchel y Roberto Mancini, y tercero también en 2022, tras Lionel Scaloni y Carlo Ancelotti.



Los premios The Best los votan los entrenadores nacionales, capitanes nacionales, periodistas y aficionados a través de la página oficial de la FIFA y cubren el período entre el 19 de diciembre de 2022 -un día después de la final del Mundial de Catar- y el 20 de agosto de 2023.