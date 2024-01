Laporta considera que arbitrajes como el del Madrid-Almería “adulteran” la liga

Barcelona, (EFE).- El presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó que arbitrajes como el del partido Real Madrid-Almería “adulteran” la Liga y que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debería “tomar cartas en el asunto”.

En una entrevista a ‘Mundo Deportivo’, Laporta señaló que ya se ha quejado formalmente al presidente de la RFEF, Pedro Rocha. “Me ha dicho que lo pasado, pasado está y que piensan tomar cartas en el asunto. También me ha dicho que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en este sentido”, desveló.

El presidente de la entidad azulgrana insistió en que, esta temporada, se están viendo “unas situaciones” que le están “preocupando mucho” y que siempre favorecen al mismo: “De seguir así, será muy difícil que consigamos los objetivos”.

“Nuestro equipo está trabajando bien. Estoy seguro que se verán los frutos en el campo en cuanto al juego y los resultados. Pero claro, no se puede adulterar más la competición con decisiones como las del domingo pasado”, añadió.

Laporta afirmó que “ya son una serie de puntos” que ha conseguido el Real Madrid “beneficiándose de decisiones arbitrales” como, a su entender, sucedió contra el Almería.

“Los dos goles del Madrid fueron precedidos el primero de una falta y el otro de un gran ‘zamorana’. Y en el gol anulado al Almería veo que Bellingham agarra de la camiseta a un contrario”, resumió.

“Nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿eh? Ya de siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son. Pero es que esta vez estaban siendo demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la Federación”, sentenció.