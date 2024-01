Sabalenka repite corona en el Abierto de Australia sin ceder un set

Melbourne (Australia) (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka (2) repitió corona en Melbourne sin ceder un sólo set en toda la competición, después de imponerse en la final del Abierto de Australia a la china Qinwen Zheng (12) por 6-3 y 6-2, en una hora y 16 minutos.

La segunda clasificada mundial se convirtió en la primera tenista en defender con éxito el título en el ‘major’ oceánico desde las conquistas de su compatriota Viktoria Azarenka en 2012 y 2013.

Sabalenka completó un torneo perfecto, después de que no cediera ningún set en sus victorias frente a la alemana Ella Seidel, la checa Brenda Fruhvirtova, la ucrania Lesia Tsurenko, la estadounidense Amanda Anisimova, la checa Barbora Krejcikova (9), la estadounidense Coco Gauff (4) y la china Zheng.

Fue su segunda victoria sobre la jugadora asiática, después de que la bielorrusa se llevara el único encuentro que mantuvieron antes de la final, en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos (2023).

Sabalenka: “Os puse un poco de presión después de Brisbane y aquí lo hemos hecho mejor”

Sabalenka admitió durante la entrega de trofeos que puso un poco de presión a su equipo tras su estrepitosa caída en la final ante la kazaja Elena Rybakina por 6-0 y 6-3, y que, después de ello, han sido capaces de hacerlo mejor en Melbourne.

“Han sido dos semanas increíbles. Como siempre, el discurso va a ser un tanto extraño. Puse un poco de presión a mi equipo después de la final en Brisbane y aquí lo hemos hecho mejor”, explicó una Sabalenka que dijo que intentaría no emocionarse tras conquistar su segundo título ‘slam’.

“Quiero agradecer a Evonne (Goolagong) porque eres una inspiración para todas nosotras. Quiero también felicitar a Qinwen, sé que es un sentimiento muy duro pero eres muy joven y una gran jugadora. Vas a llegar a muchas finales como esta y se que lo conseguirás”, dijo a la china Zheng, que romperá por primera vez en su carrera la barrera del top-10 tras su magnífico recorrido en Melbourne Park.

“Quiero agradecer también a mi familia, porque siempre me olvido de ellos en estos discursos. No sé si debería seguir en inglés porque no se van a enterar de nada”, dijo entre risas la número dos del mundo.

La china Qinwen Zheng sostiene su trofeo tras perder en el partido final femenino contra la bielorrusa Aryna Sabalenka. EFE/EPA/Mast Irham

Zheng cree que podría haberlo hecho mejor

Zheng, por su parte, subió a recoger la placa de subcampeona con rostro contrariado porque, según ella, “podría haberlo hecho mejor”.

“Quiero felicitar a Aryna por haber jugado tan bien. Es mi primera final y siento un poco de pena. Es una situación difícil, podría haberlo hecho mejor”, comentó la jugadora entrenada por el español Pere Riba.

“Gracias a mi equipo por haberme ayudado a llegar hasta aquí. Me ha encantado jugar este Abierto de Australia”, concluyó la asiática de 21 años tras disputar su primera final de un ‘major’.