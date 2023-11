Sánchez ve en la alta velocidad una baza para la “reindustrialización verde y digital”

Oviedo, 29 nov (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado este miércoles que la “apuesta de país” por la red de alta velocidad, que hoy se ha visto ampliada con la apertura de la Variante de Pajares que posibilita su llegada a Asturias, es “una nueva baza” para afrontar los nuevos desafíos y oportunidades que representa “la reindustrialización en clave verde y digital”.En el acto institucional en Oviedo tras el viaje inaugural de la alta velocidad en un tren en el que también ha viajado desde Madrid el rey Felipe VI, entre otras autoridades, Sánchez ha remarcado que tanto Asturias y Castilla y León como el resto del país deben encarar “grandes desafíos” con “audacia y valentía”, y “viéndolos como una auténtica oportunidad” con la ayuda de los fondos europeos y el plan de recuperación para transformar la economía y modernizar el tejido productivo.Sánchez, que ha vinculado la transición ecológica, “que debe ser justa con los territorios y con las personas que habitan en ellos -ha dicho-“, con la “apuesta por el ferrocarril como ejemplo de sostenibilidad y movilidad inteligente de personas y mercancías”, se ha mostrado convencido de que España, “a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, no va a perder el tren de la modernidad” porque “lo tiene todo para asumir una posición de liderazgo” en “un ideal compartido con el conjunto de Europa”. Esa apuesta por los sectores que representan “el paradigma de esa nueva revolución tecnológica”, entre los que ha citado las energías renovables, el hidrógeno verde, los microchips, la agroalimentación y la “salud de vanguardia”, debe servir también para “cohesionar mejor el territorio” y ofrecer “esperanza” a la ciudadanía, ha afirmado Sánchez. Un monumental desafío de ingeniería Con la apertura de la Variante de Pajares -una infraestructura de 49,7 kilómetros, de los que el 80 por ciento son túneles, para atravesar la Cordillera Cantábrica-, Sánchez ha considerado que no sólo Asturias está más cerca del resto de España sino que es el resto del país el que ahora se acerca “a una tierra bendecida por una belleza y una geografía única”, que al mismo tiempo “convierte en un monumental desafío de ingeniería cada kilómetro de carretera y cada travesía tendida”. Sánchez ha reconocido la labor de los más de 5.000 profesionales que llegaron a trabajar de manera simultánea en la construcción de la variante, una de las infraestructuras de mayor dificultad técnica de toda Europa, con un volumen de inversión pública de unos 4.000 millones. También ha valorado el trabajo de todas las empresas de ingeniería que han colaborado en el desarrollo de la infraestructura, una labor que servirá para elevar aún más su reconocimiento internacional. La red más extensa de Europa Además, Sánchez ha resaltado la “apuesta de país” en las últimas décadas para contar ahora con la red más extensa de Europa y la segunda del mundo, solo por detrás de China, un “mérito absolutamente formidable”, sobre todo si se pone en perspectiva histórica. A este respecto, ha recordado que el país estuvo postergado y rezagado cuando el ferrocarril era “el signo de modernidad” y por cada kilómetro en servicio en España, Bélgica contaba con 30, Francia con 100 y Alemania con unos 200. “Hoy España no está al vagón de cola, sino que está a la vanguardia” con una red de más de 4.000 kilómetros de alta velocidad que conecta treinta provincias tras una inversión de 65.000 millones de euros en las últimas tres décadas, ha remarcado Sánchez. A ello, ha añadido, hay que sumar una actual cartera de más de 9.000 millones de euros para desplegar líneas en otros territorios como Cantabria, el País Vasco, Navarra o Extremadura, o para seguir avanzando en los corredores atlántico o mediterráneo, “apuestas estratégicas” que van a contribuir a vertebrar el territorio y a ganar competitividad. Sobre los retrasos de una infraestructura en la que se han invertido diecinueve años, Sánchez ha admitido que “ni la dificultad técnica ni la orografía justifican retrasos pasados y dilaciones”, si bien ha precisado que “quien no quiere hacer algo busca excusas y quien quiere hacer busca soluciones” como las que han tenido que encontrar los profesionales ante los enormes desafíos técnicos del proyecto para superar un “injusto aislamiento ferroviario”. Convivencia en libertad y democracia Sánchez ha terminado su intervención recordando al ilustrado asturiano Gaspar Melchor de Jovellanos, que hace más de dos siglos dejó escrito que lo único que le hacía falta a Asturias eran “luces”, en referencia a la educación y la ciencia para el pueblo, y comunicaciones para superar sus barreras geográficas. Fue, en palabras de Sánchez, “un asturiano ejemplar que luchó contra viento y marea por el progreso de su tierra y, por tanto, por el progreso de España”. Jovellanos debió “confiar en la capacidad de los hombres y de las mujeres para afrontar los mayores desafíos técnicos y sociales, como estamos hoy reivindicando, e “incluso debía creer en ese ideal de un país donde los españoles y españolas vivirían en el futuro con prosperidad, con convivencia, con libertad y con democracia”, ha puesto en valor el presidente del Gobierno.