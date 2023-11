Madrid (EFE).- Un total de 45 pymes tecnológicas integrarán el Pabellón de España, que instalará Red.es por undécimo año en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona y que se celebrará entre el 26 y 29 de febrero de 2024, con un 18 % más de participación de empresas que en la anterior edición.

Siete compañías más que el año pasado exhibirán sus innovaciones en este Pabellón, instalado con el objetivo de que las tecnológicas españolas tengan visibilidad en el evento dedicado al sector digital y la conectividad de mayor envergadura y más influyente del mundo, según ha informado este jueves Red.es.

Varios visitantes en el recinto del Congreso Mundial de Móviles (MWC), en la pasada edición. EFE/Enric Fontcuberta

El pabellón estará integrado por 20 compañías de la Comunidad de Madrid: Spika Tech, QDQ Media, OpenNebula, Eurostar, Webplan Analytics, Alea, Moabits, Best Phone Mundo Móvil, Viewtinet, Applivery, Netmetrix, Aptica, Locatium, Telecoming, Gest Point, Irepack, Summa Networks, Alisys Digital, Case on it y Sygris.

Seis compañías catalanas

Asimismo, habrá seis compañías de Cataluña (Grupo Castilla, Intelligent Atlas, Agile Content, Cronos Telecom, Validated ID y Slash Mobility); cuatro de Andalucía (Future Connections, Carto, Qchax y Galgus); tres de Valencia (Fleebe AI, Mercadoit y Kenmei Technologies); y tres de Euskadi (SPC, Nexmart y Wise Security Global).

Por su parte, Aragón estará representada por Libelium; Asturias, por Proactivanet; Baleares, por WDNA y Damavis; Cantabria, Netboss; Castilla-La Mancha, Getecom; Extremadura, Ecapturedtech y Mobbeel; y Galicia, Instalaciones Fotovoltaicas Voltfer.

Las empresas seleccionadas dispondrán de un espacio propio en el Pabellón de España y podrán utilizar el resto de zonas comunes del espacio institucional de casi 900 metros cuadrados. El año pasado recibieron 7.000 visitantes y otros tantos de forma virtual.

El MWC Barcelona, promovido por Global Systems for Mobile Association (GSMA) y que se celebra en Fira de Barcelona, se ha consolidado como el evento más importante en la industria de la telefonía móvil y las comunicaciones inalámbricas, así como en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) o la robótica.

La Agencia EFE volverá a ser el medio oficial del Pabellón de España en la próxima edición del MWC, gracias a su alianza con la entidad pública empresarial Red.es.