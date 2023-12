Madrid, (EFE).- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que no cambiará los Presupuestos de la Generalitat para 2024, después del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes, y ha reprochado al Gobierno que hasta ayer no diera “ninguna previsión” a las autonomías.

Cumbre empresarial en Madrid

En una rueda de prensa previa a la II Cumbre Empresarial Comunitat Valenciana-Comunidad de Madrid, Mazón ha sido preguntado por el hecho de que la Comunitat Valencia vaya a recibir del Gobierno menos dinero del previsto, a lo que ha respondido que no tenían nada previsto, porque nadie les había dado una previsión.

“Llevamos desde que accedimos al Gobierno de la Generalitat Valenciana sin ninguna previsión”, ha afirmado el president, quien ha explicado que presentaron el Presupuesto autonómico para 2024, que se aprobará la próxima semana en Les Corts, sin ninguna previsión del Gobierno ni ninguna instrucción, y “con conversaciones informales con la AIReF”.

Ha señalado que a pesar de las condiciones en las que han tenido que elaborar las cuentas no parece que lo hayan hecho tan mal, pues “lo primero que ha hecho Standard and Poor’s ha sido elevar el rating de la Comunitat Valenciana de normal a positivo”.

Deberes hechos

En este sentido, ha reprochado al Gobierno de España que venga ahora a decirles a los demás que hagan los deberes, “cuando los hemos hecho en tiempo y forma, y encima a ciegas y con una falta de asunción de responsabilidad gravísima por parte del Gobierno”, ha dicho.

“Mi respuesta es no, no voy a cambiar los presupuestos. No los voy a cambiar, y los recortes de Sánchez no se van a aplicar cuando vienen tarde, cuando vienen mal, cuando vienen con irresponsabilidad. No vamos a cambiar los presupuestos, ni puedo ni quiero”, ha manifestado.

Condonación deuda

Mazón, que ha intervenido a la vez que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha escuchado cómo su compañera en el PP se pronunciaba a favor de ayudar a la Comunitat Valenciana en cuanto a la condonación de la deuda con el Estado.

Ayuso ha expresado: “El Gobierno nos quiere dividir, no lo van a conseguir”, y ha defendido el criterio de población para el cálculo de la financiación autonómica y también contemplar la quita de deuda para la Comunitat.

“El actual Gobierno valenciano ha heredado una deuda inasumible y veo bien ayudar a Valencia; cosa distinta es Cataluña, donde el negocio del nacionalismo ha llevado a esos dirigentes a quebrar una comunidad”, ha dicho Ayuso.

El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida (PP), ha hecho, antes de la cumbre, unas declaraciones a los medios en las que ha señalado: “El Gobierno está dispuesto a un modelo de financiación que perjudica a las comunidades del PP y privilegia a Cataluña. Desde Madrid y Valencia nos opondremos”.