Madrid (EFE).- Al Gobierno le habría gustado que en la reforma del mercado eléctrico recién acordada por la UE hubiera más medidas para reaccionar al alza de los precios minoristas en un “supuesto de emergencia” como el vivido en 2022.

Así lo ha defendido este viernes la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en conversación con EFE tras el acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión para una reforma del mercado eléctrico comunitario que autoriza la intervención en el mercado minorista en supuestos de emergencia.

Sin embargo, ha reconocido que en ese punto queda por debajo de lo que a España le hubiera gustado, que es que hubiera más medidas “en esa capacidad de respuesta inmediata para las situaciones de emergencia”.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

No obstante, ha dicho que es bueno que “ésto esté previsto de antemano, por anticipado”, y que, además, quede perfectamente justificado que “haya una intervención, cuando la Comisión Europea (CE) y el Consejo consideren que se dan las circunstancias de emergencia que nos permitan intervenir para proteger a los consumidores”.

La reforma facilita la estabilidad de los precios

Asimismo, ha destacado que la reforma facilita la estabilidad de los precios y “los inversores verán, con mucha más claridad, la garantía de retorno”, con los contratos a largo plazo y los contratos por diferencias (CfD).

Gracias a ello, “se animarán más a invertir en tecnologías que pueden tener costes variables muy distintos y que con el sistema actual, salvo que lo hicieran por su cuenta, tenían difícil garantizar ese retorno”.

También ha dicho que la reforma proporcionará a consumidores industriales y domésticos mayor estabilidad en los precios, y también se verán beneficiados por los contratos por diferencia (CfD).

Los gobiernos podrán proteger a los consumidores

Ha explicado que, en los casos en que con los CfD se generen más ingresos para el sistema, los gobiernos podrán dedicarlos a proteger a los consumidores y a reducir los precios de la electricidad en hogares e industrias, algo que hasta ahora no era posible hacer sin que hubiera un control previo por parte de la CE.

Asimismo, ha destacado que en el acuerdo de reforma se recoja, por primera vez, una definición de pobreza energética e instrumentos que hacen que todos los países deban contar con sistemas de protección de los consumidores y prohibiciones de corte de suministro eléctrico a los vulnerables.

Teresa Ribera durante la entrevista con EFE. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Marco equiparable en todos los países de la UE

Respecto a si la reforma acordada puede incidir en las medidas que puso en marcha el Gobierno español para controlar los precios en medio de la crisis energética y evitar su impacto en los consumidores, ha destacado que el nuevo reglamento fija un marco equiparable en todos los países de la UE, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis energética, en que cada estado miembro tomó las decisiones que consideró más adecuadas.

En el caso de España, ha dicho que “se seguirán tomando medidas que tienen que ver con la fiscalidad; con la protección a los consumidores, que está por encima en nuestro país del umbral mínimo que recoge el reglamento”.

Sin embargo, ha dicho que hay otras cosas que “hay que ver hasta qué punto encajan” y ha indicado que en el Consejo de Ministros de Energía de la UE de la próxima semana se verá cuáles son las medidas que la CE considera que se pueden extender.

Sobre las centrales nucleares

Por otro lado, Ribera ha negado que la posibilidad de aplicar los CfD a centrales nucleares dé más vida de la que se esperaba a la energía nuclear en Europa.

Así, el control de la CE sobre las instalaciones que ya existen se mantiene: Si Francia quisiera utilizar los CfD para dar cobertura a la electricidad generada por las nucleares existentes y deberá pasar por los controles de la Dirección General de Competencia de la UE, tal y como ocurría hasta ahora.

Según Ribera, no ha habido ninguna modificación al respecto, pero las nuevas plantas nucleares quedan incluidas en los CfD, “siempre y cuando se cumplan los requisitos que prevé el reglamento de la reforma del mercado eléctrico.

Teresa Ribera, durante la entrevista con EFE. EFE/ Juan Carlos Hidalgo

Ribera baraja modificar algunas medidas energéticas

Ribera ha avanzado también que el Gobierno prorrogará “muchas medidas” que, en su momento, adoptó para contener los efectos de la crisis energética en la economía y las familias y que decaen a finales de este año.

No obstante, “habrá otras que a lo mejor sufren alguna modificación, alguna actualización, para poder ser coherentes con la situación actual, que, afortunadamente, no es la que vivíamos hace un año”, ha asegurado Ribera, si bien no ha concretado más detalles.

“Vamos a tener noticias antes del 31 de diciembre sin duda alguna”, ha dicho la ministra, prácticamente recién aterrizada de la ciudad emiratí de Dubái, donde ha participado en la Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP28).

Por ello, Ribera ha abogado por ser “un poquito pacientes” y esperar, ya que están pendientes de ultimar el paquete de medidas con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para poderlo llevar al Consejo de Ministros “cuanto antes”.

Entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo para paliar la escalada de los precios de la energía, agudizada a partir de la invasión rusa de Ucrania, y que están próximas a expirar se encuentran la rebaja del IVA de la luz, la reducción al 0,5 % del impuesto especial sobre la electricidad o las ampliaciones de los descuentos a los beneficiarios del bono social.