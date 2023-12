El personal de tierra de Iberia mantiene la huelga de cuatro días, en pleno fin de semana de Reyes

Madrid, (EFE).- Los sindicatos siguen adelante con la huelga del ‘handling’ (servicios de asistencia en tierra) en Iberia prevista para los días 5, 6, 7 y 8 de enero, en pleno fin de semana de la festividad de Reyes, después de que el acto de mediación celebrado este jueves en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) haya terminado sin acuerdo.



Aunque la huelga ha sido convocada por partida doble, por un lado por los sindicatos CCOO y UGT y, posteriormente, por USO, se ha celebrado hoy una única reunión de mediación con todos los sindicatos convocantes que ha durado cuatro horas.



Tras la falta de acuerdo en la reunión del SIMA, Iberia ha lamentado “profundamente” la negativa de los sindicatos a desconvocar la huelga y ha reiterado su disposición al diálogo.

En la imagen, aviones de Iberia en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. EFE/Emilio Naranjo

No obstante, ha advertido de que, para poder avanzar en cualquier tipo de negociación, “mantiene su condición imprescindible de que se desconvoquen los paros, que van a causar un daño innecesario e injustificado a los miles de viajeros que vuelven en esas fechas de sus vacaciones de Reyes”.



La aerolínea ha insistido también en que el V Convenio del sector del handling “garantiza absolutamente todos los puestos de trabajo, así como todas las condiciones salariales y extrasalariales de por vida en un proceso de subrogación”.



UGT y CCOO anunciaron el viernes pasado que retomaban la huelga, inicialmente prevista también para los días 29 al 31 de diciembre y que había sido suspendida para seguir negociando con la compañía, con la presencia del Ministerio de Transportes.



Sin embargo, en ese foro tampoco se logró alcanzar un acuerdo, por lo que reactivaron su protesta, que se produce después de que Iberia perdiera el servicio de ‘handling’ en ocho de los principales aeropuertos del país (Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Alicante, Gran Canaria, Tenerife Sur, Ibiza y Bilbao), aunque mantuvo Madrid, en el concurso fallado por Aena en septiembre.



Eso obliga a subrogar a los trabajadores de cada uno de los aeropuertos en los que Iberia dejará de operar en las compañías ganadoras en cada plaza (Groundforce, de Globalia, Aviapartners y Menzies).

Un avión de la aerolínea española Iberia, en una imagen de archivo. EFE/Iván Franco

Los sindicatos no quieren esa subrogación porque supone salir del paraguas de Iberia, aunque quedan amparados por el convenio del sector, y piden que la compañía haga ‘autohandling’ para todas las empresas del grupo IAG -al que pertenece junto con British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level-.



Sin embargo, la aerolínea lo descarta porque tiene unos costes más elevados que contratar el servicio de ‘handling’ con terceros y asegura que le llevaría a perder posiciones con sus competidores.



Después de la decisión tomada por CCOO y UGT de retomar la movilización, el pasado 23 de diciembre, USO anunció su convocatoria de huelga en defensa de un plan de viabilidad para el negocio de ‘handling’ que pasa, entre otras cosas, por el ‘autohandling’ de IAG en los lugares donde Iberia ha perdido la licencia.



USO ha señalado tras el acto en el SIMA que la posición “absolutamente intransigente” de Iberia, que llegó a plantear que, “o previamente se desconvocaba la huelga o no se sentaría a negociar, nos obliga a mantener nuestra posición, ya que esta postura nos parece impresentable”.



USO ha recordado que, desde el día que conoció el resultado del concurso de ‘handling’, vino diciendo que Iberia podría pedir el ‘autohandling’, pero la empresa se ha mantenido en la vía de revertir la decisión de Aena vía recurso y hoy se ha conocido que también la Audiencia Nacional ha tumbado las medidas cautelares.



“Nosotros nunca discutimos la vía legal por parte de la empresa si ésta consideraba que había motivos para ello, lo que no impedía que pidiésemos un Plan B (autohandling del grupo y/o UTE) por si esta opción no resultaba efectiva, como el tiempo así lo ha demostrado”, ha detallado USO.

Huelga en los Servicios de Dirección en Plataforma en Barajas

A las movilizaciones del ‘handling’ en Iberia se suma una huelga convocada por UGT en el Servicio de Dirección en Plataforma (SDP) del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, que cuenta con 35 trabajadores, desde las 00:00 horas del 31 de diciembre hasta el 7 de enero.

Este servicio juega un papel “crítico” en las operaciones del aeropuerto, al encargarse de ordenar el movimiento de los vuelos en superficie, desde dos de las torres de Barajas, en una amplia zona que abarca el 70 % de las calles de rodaje del aeropuerto.

Varias personas observan paneles informativos en el interior de la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en una imagen de archivo. EFE/Kiko Huesca

La problemática surge tras la adjudicación del servicio a Skyway en 2022 con una propuesta un 15 % inferior a la de la empresa anterior y un 30 % al precio de salida.

Esta rebaja ha resultado en la incapacidad de mantener las condiciones laborales anteriores, aprovechándose de la ausencia de subrogación y convenio colectivo en un servicio esencial de interés público.

UGT asegura que, desde 2011, el SDP ha experimentado un deterioro progresivo en las condiciones laborales y la calidad del servicio bajo diversas empresas, intensificándose el problema con la gestión actual de Skyway en un contexto económico de una inflación acumulada del 24 % desde 2011.

“No contamos con la subrogación, la tenemos que ganar en los tribunales licitación a licitación lo que nos deja a los pies de los intereses de las empresas licitadoras”, añade el sindicato.