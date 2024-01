Madrid (EFE).- La reunión de este jueves entre el grupo Iberia y los sindicatos CCOO y UGT, convocantes de la huelga de ‘handling’ (servicio de asistencia en tierra), que arranca mañana, 5 de enero, y que se extenderá hasta el día 8, ha finalizado sin acuerdo, con lo cual se mantienen los paros, que han obligado a cancelar 444 vuelos.

Fuentes de la compañía han confirmado a EFE que no ha habido acuerdo en la nueva reunión para intentar acercar posturas y que se desconvocara la huelga, que ha obligado a cancelar 444 vuelos, afectando a más de 45.600 pasajeros, de los cuales a un 92 % el grupo Iberia (Iberia, Iberia Express y Air Nostrum) ya les ha dado solución, bien reubicándolos en otros vuelos, fechas u horarios, o reembolsando sus billetes.

La huelga la convocaron los sindicatos CCOO y UGT, y a ella se ha unido USO, después de que Iberia perdiera el servicio de ‘handling’ en varios de los principales aeropuertos españoles en el concurso fallado por el gestor aeroportuario Aena en septiembre, y finalizaran sin acuerdo las negociaciones para realizar en ellos ‘autohandling’, consistente en que Iberia se preste a sí misma ese servicio en los aeropuertos en que ha perdido la prestación del ‘handling’.

Tampoco este jueves se ha podido llegar a un consenso para desconvocar la huelga en la reunión del grupo Iberia con CCOO y UGT, que ha durado casi cuatro horas, al igual que ocurrió en la de ayer, miércoles.

Un avión de Iberia se dirige a la pista de despegue en el Aeropuerto de Bilbao en Loiu (Bizkaia). EFE/Miguel Toña/ Archivo

Iberia perdió en septiembre en el concurso convocado por el gestor aeroportuario, Aena, la prestación del servicio de ‘handling’ en ocho de los nueve aeropuertos más importantes del país.

A partir de ahí, arrancó un conflicto por la subrogación de los contratos de los trabajadores de Iberia a las compañías que ahora prestarán el servicio.

El grupo Iberia considera injustificado este conflicto

El grupo Iberia considera injustificado este conflicto, ya que los puestos de trabajo y beneficios sociales de los trabajadores afectados estarán garantizados por la subrogación, así como el salario en función del que tenían en los últimos 12 meses, la jornada anual y días de vacaciones que también tenían en el último año, la antigüedad y el mismo tipo de contrato laboral.

También se garantiza a esos trabajadores la revisión salarial establecida en los convenios del operador o del sector, los derechos adquiridos sobre el uso de los billetes de avión y los planes de pensiones, según Iberia.

Sin embargo, los sindicatos demandan, en lugar de la subrogación de los trabajadores a otras compañías, que Iberia haga ‘autohandling’ y se preste a sí misma los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos donde no ha conseguido la prestación del servicio, algo que la compañía no ve viable por el diferencial competitivo que le supondría.

La huelga de ‘handling’ no afecta sólo a las compañías de Iberia, sino también a las más de 90 compañías aéreas a las que su empresa Iberia Airport Services atiende y que se han visto obligadas a cancelar y modificar vuelos, según ha dicho el grupo.

Recolocación de 45.600 pasajeros

Iberia ha trabajado para recolocar a los 45.600 pasajeros de los vuelos cancelados por la huelga, que, aunque se hubiera producido un acuerdo en estos últimos días, no hubieran podido ya ser reprogramados por las dificultades técnicas propias de la operativa aérea.

Según los últimos datos de Iberia, se ha dado solución a un 92 % de los viajeros afectados, bien recolocándolos en otros vuelos o reembolsándoles sus billetes, y ello dentro de la complejidad que supone buscarles sitio en otros vuelos en estas fechas, recién finalizadas las Navidades y con un alto factor de ocupación en los vuelos.

Tras finalizar sin acuerdo la reunión de este jueves, mañana arranca la huelga de ‘handling’, convocada para los días 5, 6, 7 y 8 de enero, coincidiendo con el retorno de vacaciones.

Este viernes arranca la huelga y, coincidiendo con su inicio, el sindicato USO llevará a cabo el 5 y el 6 de enero concentraciones en la Terminal 4 del Aeropuerto Madrid-Barajas.

En un comunicado, este sindicato ha señalado que Iberia, con la posición que ha adoptado, deja claro que no va a continuar con el negocio de ‘handling’, pues no se puede sustentar el servicio sin esos ocho aeropuertos que están entre los nueve principales, y ha animado a los trabajadores que no hayan recibido la carta para estar en los servicios mínimos a sumarse a la huelga.