Davos (Suiza), 16 ene (EFE).- El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha asegurado este martes en Davos (Suiza) que está de acuerdo con el Gobierno en que la compañía que dirige es “estratégica” y lo que pide no es protección, ni subsidios, ni un trato especial, sino que se les deje competir.

“Estamos de acuerdo: Telefónica es estratégica. Somos estratégicos y siendo estratégicos solo pedimos una cosa. No pedimos protección, no pedimos subsidios, no pedimos un trato especial, no pedimos una regulación asimétrica, solo pedimos que se nos deje competir”, ha dicho Álvarez-Pallete en una entrevista con EFE.

Sede de Telefónica. EFE/ J. J. Guillén

En opinión del directivo, que preside Telefónica desde casi ocho años, “todos los motivos” por los que Telefónica fue regulada “han desaparecido”.

Polémica entrada de un grupo saudí en el capital de Telefónica

“Para nosotros el detonante de todo esto es la fusión de Orange-MásMóvil que crea una compañía que es líder en España de banda ancha que ya no somos nosotros. Ya está, misión cumplida, si el objetivo era generar competencia”, ha añadido.

El Gobierno acordó en diciembre pasado ordenar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquirir hasta un 10 % del capital de Telefónica, tres meses después de que la empresa saudí de telecomunicaciones STC Group anunciara que había adquirido una participación del 9,9 % de la operadora por 2.100 millones de euros.

En una reciente entrevista con EFE, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la intención del Gobierno “no es ser el principal accionista de Telefónica”, sino “un accionista más” de una empresa que definió como “estratégica”.

La llegada de STC fue una “sorpresa total”

Álvarez-Pallete ha asegurado que la entrada en el capital de Telefónica de STC -que ha adquirido un 4,9 % en acciones y un 5 % en derivados que puede convertir en capital si cuenta con la autorización del Gobierno- “fue una sorpresa total” para todo el mundo.

Ha recordado, no obstante, que STC no es “una compañía desconocida”, sino una empresa del sector de las telecomunicaciones con la que la multinacional española tiene “una alianza industrial”.

Telefónica no tiene constancia de que la operadora saudí o la SEPI tengan intención de pedir un representante en el Consejo de Administración de la compañía, una vez que se concrete su participación.

“No lo sabemos, pero cualquiera que pase del 6,6 % tiene derecho. Si lo van a pedir o no, ya depende de ellos. Estas cosas las iremos viendo según vayan avanzando”, ha dicho.

Planes de la SEPI para comprar hasta un 10 % en Telefónica

Actualmente el Consejo de Administración de Telefónica cuenta con 15 miembros, un representante de la Caixa y otro de BBVA (dos de sus principales accionistas), Isidro Fainé y José María Abril, respectivamente, y dos ejecutivos (el propio Álvarez-Pallete el consejero delegado, Ángel Vilá), y el resto son independientes.

La compañía tampoco tiene constancia de que la SEPI haya puesto en marcha el proceso de compra de acciones de la operadora, que la sociedad estatal ya había informado de que se llevaría a cabo minimizando el impacto que pueda tener en la cotización de la compañía y “en el menor tiempo posible”.

Álvarez-Pallete ha asegurado que el resto de los accionistas están “tranquilos”. “Nosotros hemos estado todo el año, de puertas para dentro, muy enfocados en el plan estratégico. Estas cosas no nos distraen del Plan Estratégico”.

Además de STC, con un 4,9 % en acciones y un 5 % en derivados, los principales accionistas de Telefónica son el BBVA (con un 4,87 %); el fondo de inversión BlackRock (4,48 %) y CaixaBank, con un 3,5 % directo, aunque Criteria tiene otro 2,53 %.