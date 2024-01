Madrid (EFE).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido ya la información que había pedido a Grifols tras el informe crítico de Gotham City Research y ha empezado a analizarla, un proceso que podría alargarse “unas semanas”, ha informado hoy el supervisor bursátil.

La CNMV analiza también la conducta de Gotham, en concreto el contenido del informe, la forma en que fue difundido y las operaciones de mercado conexas, por si hubiera existido información engañosa.

El supervisor no aprecia de momento incumplimientos

El supervisor, que no aprecia de momento incumplimientos de la normativa por parte de Grifols, se propone “esclarecer la situación a la mayor brevedad posible” y hacer públicas las conclusiones a las que llegue.

La CNMV recuerda, en un comunicado, que desde el pasado 10 de enero, un día después de publicarse el informe de Gotham, ha pedido información a la farmacéutica, a algunos de sus accionistas y a entidades relacionadas con el propio informe.

Comunicado de la CNMV en relación con Grifols: https://t.co/c47xHpdWnD — CNMV (@CNMV_MEDIOS) January 23, 2024



Según el supervisor, su actuación se ha centrado hasta ahora en la información de Grifols que estaba a disposición de accionistas e inversores.

El proceso puede demorarse semanas

La CNMV señala que el proceso de análisis de la información remitida por Grifols “puede demorarse unas semanas” y que, dada su complejidad, no es posible determinar una fecha concreta para su conclusión.

“Como ocurre en este tipo de procesos, dicho análisis puede requerir que se recaben informaciones aclaratorias o complementarias”, precisa el comunicado.

Según la CNMV, durante la revisión de los datos facilitados por Grifols podría detectarse “la ausencia de alguna información o la incorrección de algún dato o magnitud”.

No hay que anticipar conclusiones

Por ello, añade el supervisor, no es posible anticipar las conclusiones del análisis ni las actuaciones correspondientes.

No obstante, la CNMV subraya que “a día de hoy” no hay evidencias, con los datos disponibles, “de que la información publicada y auditada de Grifols no sea conforme con la normativa”.

El organismo recuerda que sus funciones de supervisión “a posteriori” no reemplazan ni tienen el mismo alcance que el deber de los administradores de reflejar la imagen fiel de la empresa ni la obligación de los auditores de emitir una opinión profesional sobre sus cuentas.

Análisis de la conducta de Gotham

En paralelo, la CNMV analiza la conducta de Gotham para determinar si es conforme a las normas europeas sobre abuso de mercado, en particular las referidas a la difusión de información engañosa.

El supervisor asegura que, desde el 9 de enero hasta hoy, no ha detectado la existencia de información privilegiada pendiente de publicación que pueda suponer “una situación de información asimétrica” entre los inversores, por lo que no ha sido necesario suspender la negociación de Grifols.

La CNMV también monitoriza desde el día 9 las posiciones cortas sobre la empresa de hemoderivados.

Según el supervisor, “en términos agregados y comparados con el conjunto de cotizadas españolas, éstas no presentan valores elevados y no han determinado la evolución fundamental del precio del valor”.

Por ello -añade el comunicado- no se dan las condiciones que marca la normativa europea para limitar o prohibir las posiciones cortas.