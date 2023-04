Pere Aragonès afea a Laura Borràs que use el Parlament para su “estrategia de defensa”

Barcelona (EFE).- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reprochado a Laura Borràs que use la “interinidad” en la presidencia del Parlamento catalán como “una pieza más de su estrategia personal de defensa” y le ha advertido de que la causa independentista “no merece quedar contaminada por la corrupción”.

En una entrevista con EFE, Aragonès ha querido ser “muy claro” respecto al caso Borràs, al asegurar que la condena que afecta a la presidenta de JxCat “no es un caso de represión política” contra el independentismo, sino “una sentencia con unos hechos probados y relacionados con prácticas de corrupción”.

“Ella tiene todo el derecho a presentar recursos y a seguir defendiendo su inocencia”, ha señalado el president, “pero no es un caso equiparable a casos relacionados con el referéndum del 1 de octubre o con la represión política”.

La presidencia del Parlament, segunda autoridad en Cataluña, está en una situación de interinidad desde julio de 2022, cuando la Mesa de la cámara -con los votos de PSC, ERC y CUP, frente a uno en contra de JxCat- aprobó suspender a Borràs como diputada y como presidenta de la institución, tras la apertura de juicio oral; desde entonces, Alba Vergés (ERC) ejerce ese cargo en funciones.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, posa durante la entrevista con EFE. EFE/Quique García

Tras ser condenada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, Borràs dijo que no tenía intención de apartarse y reclamó su restitución al frente de la cámara, alegando una “persecución política”.

Aragonès insta a Junts a mover ficha

Pero el presidente de la Generalitat ha censurado esa postura de Borràs: “No se puede utilizar la interinidad del Parlament como una pieza más de la estrategia de defensa personal. Legítima, pero al fin y al cabo personal. El Parlament debe tener una presidencia con plenas funciones y no una presidencia vacante”, ha advertido.

Para ello, Aragonès considera que es necesario “proceder a la elección de una nueva presidencia del Parlament”, bajo dos premisas: que “refleje” la mayoría independentista en el hemiciclo y que JxCat dé el “primer paso”, planteando una propuesta de sustituto al resto de grupos, para que la estudien y decidan.

¿Y si JxCat no diera ese paso adelante y se enrocara en mantener a Borràs? “No avanzaremos acontecimientos -ha respondido el presidente catalán y coordinador nacional de ERC-. Aún queda camino por delante y confío plenamente en que todo el mundo tomará la mejor decisión posible para preservar las instituciones del país”.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, posa durante la entrevista con EFE. EFE/Quique García

“No contaminar” al independentismo

El dirigente republicano ha sugerido que JxCat “debería pensar, y pensar mucho”, sobre “por qué en un caso vinculado a la corrupción ahora intentan mirar para otro lado, poniendo de por medio la causa independentista”.

“La causa del independentismo no merece estar contaminada por casos de corrupción. Estamos obligados a ser exigentes y extremadamente ejemplares. Hay unos hechos probados que son claros y nada tienen que ver con represión política. Esta es la reflexión que debería llevar a cabo JxCat”, ha aconsejado.

En cambio, no ha querido posicionarse sobre si Borràs también debería dejar el liderazgo de JxCat, después de que esta semana la portavoz de ERC, Marta Vilalta, reprochara a esa formación que no haya “limpiado” la corrupción en su seno y que, pese a “cambiar las siglas, no cambien las formas” respecto a Convergència.

Aragonès ha dicho “no ser nadie” para opinar quién debe liderar otro partido, ni para inmiscuirse en sus “dinámicas internas”, pero sí para exigir que las instituciones estén “a pleno rendimiento” y recuperen su “normalidad”.

Propuesta “unilateral” del PSD

Por último, se ha referido críticamente a la propuesta de reforma del reglamento del Parlament presentada por PSC-Units, que permitiría que el pleno, por mayoría absoluta, pudiera destituir del cargo a miembros de la Mesa.

“Esa propuesta la conocimos por los medios. Creo que en un aspecto tan relevante para nuestras instituciones como son las normas de funcionamiento, como es el caso del reglamento, habría estado bien que el PSC nos hubiera avisado antes y compartido el contenido. Pero han hecho una propuesta unilateral”, ha recriminado.