Almonte (Huelva) (EFE).- La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) de la Virgen del Rocío ha dirigido una carta al presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, en la que le pide que restituya “el honor mancillado” de la patrona almonteña, tras la sátira sobre la imagen realizada en el programa ‘Està passant’ de TV3.



En sus redes sociales oficiales, la hermandad ha informado de que este viernes dirigió “un escrito de repulsa y rechazo” a Aragonès, con copia del mismo a la consejera de Cultura, Natalia Garriga, “por las ofensas gratuitas vertidas por el programa”, en el que se hizo “una parodia de muy mal gusto de la devoción rociera y particularmente de la Sagrada Imagen”.



Recuerda también que es una virgen “a la que profesan su devoción miles de catalanes”, y le solicita “como máximo representante de la institución que rige el referido canal, proceda, a la mayor brevedad posible, a la restitución del derecho al honor mancillado, y adopte las medidas para que un hecho de esta naturaleza no vuelva a repetirse”.

La Hermandad de Almonte de la Virgen del Rocío pide a TV3 “el mismo respeto que se tiene a otras confesiones religiosas”

La hermandad pide “el mismo respeto que se tiene a otras confesiones religiosas”, y señala que estudia posibles acciones legales, “conducentes a salvaguardar el derecho al honor violentado por un mal uso del derecho de libertad de expresión”.



En el programa, emitido el pasado martes, apareció una actriz ataviada como la Virgen del Rocío con un muñeco a manera de bebé en brazos simulando al niño Jesús, con sus presentadores, Toni Soler y Jair Domínguez, ironizando con que la virgen no sale de procesión en Semana Santa, además de hacer bromas sobre su “vida sexual” y su acento andaluz.



La sátira sobre la imagen ha provocado distintas reacciones en contra desde Andalucía, entre ellas la del propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha considerado que se trata de “una falta de respeto a Andalucía”.



Por su parte, la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, considera que se puede hacer humor de todo, “también de la Semana Santa”, pero no “con tantísimo ‘malaje’, ignorancia y andaluzofobia”, instando a los guionistas de la broma a imitar “el acento de tu puñetero ‘pare’, por ser suave”.



Sobre este mismo tema, el obispo de la Diócesis de Huelva, Santiago Gómez, ha asegurado que la libertad de expresión “no puede ofender las creencias religiosas, tampoco de los católicos rocieros”, y ha enfatizado que “el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, no puede implicar el derecho de ofender el sentimiento religioso de los creyentes, principio que vale obviamente para cualquier religión”.

Entidades y Moreno exigen disculpas por la parodia

La sátira sobre la imagen de la Virgen del Rocío realizada en el programa “Està passant” de TV3 ha provocado varias reacciones en contra como la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, o la de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC), quienes han exigido “disculpas públicas” a la televisión pública catalana.



En el programa, emitido el pasado martes, aparecía una actriz ataviada como la Virgen del Rocío con un muñeco bebé en brazos simulando al niño Jesús, con sus presentadores, Toni Soler y Jair Domínguez, ironizando con que la virgen no sale de procesión en Semana Santa, además de hacer bromas con su vida sexual y su acento andaluz.



Para Moreno, “el humor es una de las señas de identidad” de su tierra y ha remarcado que “para tener gracia” hay que hacerlo “con respeto y cariño”. Ha calificado lo visto en el programa como una falta de respeto no solo hacia Andalucía sino también hacia los andaluces y sus tradiciones.



“Espero que para pedir perdón sepan hacerlo mejor”, ha escrito el presidente andaluz en sus redes sociales este sábado.



Mientras tanto, la portavoz del PP de Cataluña, Lorena Roldán, ha avanzado su intención de denunciar ante una comisión del Parlament esta parodia, ya que entiende que “las ofensas a los andaluces son una constante bochornosa en TV3” y por ello volverán a denunciar “este nuevo agravio en la comisión de medios audiovisuales”.

Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía): Se puede hacer humor de todo pero no con “ignorancia y andaluzofobia”

Por su parte, la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha indicado que se puede hacer humor de todo, “también de la Semana Santa”, pero no “con tantísimo ‘malaje’, ignorancia y andaluzofobia”.



El presidente de la FECAC, Daniel Salinero, se ha dirigido al presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), Xevi Xirgo, para que exija a TV3 la “restitución del honor de la Virgen del Rocío” y unas “disculpas públicas” en el programa.



La FECAC, organizadora de la Romería del Rocío en Cataluña, considera que la “mofa” de la Virgen del Rocío en “Està passant” fue de “muy mal gusto” y “merece la más enérgica repulsa”.



En términos similares se ha pronunciado la Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) de la Virgen del Rocío, que ha dirigido una carta al presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, en la que le pide que restituya “el honor mancillado” de la patrona almonteña.



En sus redes sociales oficiales, la hermandad ha informado de que este viernes dirigió “un escrito de repulsa y rechazo” a Aragonès, con copia del mismo a la consejera de Cultura, Natalia Garriga, “por las ofensas gratuitas vertidas por el programa”, en el que se hizo “una parodia de muy mal gusto de la devoción rociera y particularmente de la Sagrada Imagen”, a la que también profesan su devoción “miles de catalanes”.

Toni Soler (TV3) rechaza disculparse por la parodia con la Virgen del Rocío

El director del programa “Està passant” de TV3, Toni Soler, ha rechazado pedir perdón por una parodia con la Virgen del Rocío emitida el pasado martes en su espacio satírico, después de que se lo haya pedido el presidente de la Junta andaluza, Juana Moreno, a quien ha contestado: “Puedes esperar sentado”.



El programa satírico “Està passant” de TV3, dirigido por el humorista Toni Soler, emitió el pasado martes, 4 de abril, una parodia en forma de “entrevista” a la actriz Judit Martín, ataviada como la Virgen del Rocío, con un muñeco en sus manos que simulaba ser el niño Jesús.



Durante la parodia, la actriz se quejaba, con marcado acento andaluz, de la aparatosidad del traje: “¡Llevo 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda!”, dijo, antes de intentar flirtear con uno de los presentadores del programa, Jair Domínguez, mientras Soler reconocía que no sabía “qué decir para no cagarla” con ese tema: “Estamos en un campo de minas”.