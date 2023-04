Barcelona, 8 abr (EFE).- El presidente catalán, Pere Aragonès, ha retado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a “no arriar la bandera del diálogo” por motivos electorales y a convocar la mesa de negociación este año: “Nosotros estamos a plena disposición para las reuniones que haga falta y avanzar en la resolución del conflicto”.

En una entrevista con EFE en su despacho en el Palau de la Generalitat, Aragonès ha analizado las perspectivas futuras del proceso de diálogo emprendido con la Moncloa y ha adelantado detalles de su propuesta de acuerdo de claridad, que prevé acelerar en Cataluña tras las elecciones municipales de mayo.

Tras los últimos acuerdos alcanzados en diciembre en el marco de la negociación entre Estado y Generalitat, traducidos en una reforma del Código Penal, Aragonès considera que la mesa de diálogo no debería quedar en punto muerto en 2023, a pesar de ser un año marcado por elecciones locales, autonómicas y generales.

“El diálogo no debería estar sometido a incentivos de táctica política de los partidos”, ha sugerido. “Que los presidentes puedan dialogar, reunirse, llegar a acuerdos y abordar el conflicto no debería estar condicionado por intereses cortoplacistas y electorales. Para mí, no lo está”.

El president y coordinador nacional de ERC ha enviado un mensaje a la Moncloa: “Si Pedro Sánchez, que ha hecho bandera del diálogo y de la mano tendida, ahora esconde, retira y arría esa bandera del diálogo porque tiene elecciones municipales y autonómicas, deberá dar explicaciones de por qué no quiere dialogar”.

La “unilateralidad” de un gobierno de PP y Vox

Aunque ha rehusado vincular la continuidad de su apuesta por la vía dialogada a que Sánchez gane las próximas generales -“se trata de un proceso de gobierno a gobierno, no de partido a partido”-, sí ha admitido que si hay un cambio en la Moncloa, “las condiciones para avanzar en el proceso de negociación serán más difíciles”.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la entrevista. EFE/ Quique García

“Nosotros no nos levantaremos de la mesa. Ahora bien, soy muy consciente de que un Gobierno de PP y Vox significaría probablemente dar pasos atrás. Pero serían ellos quienes decidirían romper con el diálogo”, ha aseverado.

¿Se plantearía ERC, en ese caso, retomar la vía unilateral? “Si a alguien le preocupa la unilateralidad, debería preocuparse por las acciones unilaterales de un Gobierno español en manos de PP y Vox”, ha respondido Aragonès, alertando de la actitud que tendría un gobierno de ese color en ámbitos como el catalán, la “regresión” de derechos y libertades o incluso el nivel de inversiones en Cataluña.

Acelerar el acuerdo de claridad tras el 28M

Pero independientemente de cómo avance este año el proceso de diálogo, Aragonès tiene previsto centrar sus esfuerzos en su propuesta de “acuerdo de claridad”, siguiendo la vía canadiense con el Quebec, para pactar las condiciones mínimas para celebrar una eventual consulta de autodeterminación en Cataluña.

Antes de intentar pactar esa consulta con el Estado, Aragonès pretende sumar fuerzas en Cataluña mediante un gran acuerdo con agentes políticos, sociales, económicos, sindicales y culturales que sirva para fijar las condiciones concretas de ese referéndum.

“No se puede demorar en exceso la puesta en marcha de este procedimiento, más que nada porque el conflicto no puede seguir estancado”, ha dicho el president, que ha explicado que “en próximas semanas” habrá un trabajo de “contenido” por parte de un grupo de académicos.

Cuando esos trabajos del grupo de expertos estén “suficientemente maduros”, se iniciarán los contactos con fuerzas políticas catalanas, algo que según Aragonès no ocurrirá hasta después del 28 de mayo, para “no interferir” en las elecciones.

“En un contexto de campaña -ha argumentado- es difícil tener las condiciones para un debate tan trascendental como este. Una parte de los trabajos tendrán que dejarse para una fecha posterior a las municipales, pero no se pueden retardar en exceso.”

Llamamiento a JxCat, la CUP y el PSC a posicionarse

Su voluntad, ha asegurado, es lograr “grandes acuerdos” en el Parlamento catalán, a pesar de que partidos como el PSC, CUP o JxCat avanzaron ya su oposición frontal a esta propuesta, respecto a la que solo los comunes han mostrado predisposición.

Aragonès resta importancia a esas negativas, ya que no ha habido “oportunidad” aún de “debatir en profundidad” su propuesta.

Aun así, ha advertido de que quien se “oponga” a su planteamiento estará entonces “obligado” a poner sobre la mesa su alternativa; y ha aprovechado para dirigirse, uno a uno, a PSC, Junts y la CUP, para retarles también a posicionarse sobre el acuerdo de claridad.

“¿Qué piensa el PSC sobre el futuro de Cataluña? ¿Les parece bien el Estatut recortado? ¿Seguirán negándose a un referéndum aunque haya una mayoría más amplia en el Parlament? ¿Y qué propuesta hace JxCat? ¿Continuamos sin hoja de ruta y estancados? Porque el problema de la estrategia de confrontación es que nunca hemos sabido bien en qué consiste”, ha dicho Aragonès, que también ha sugerido a la CUP que su defensa de un referéndum con “conexión” internacion