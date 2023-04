Madrid (EFE).- La población en riesgo de pobreza o exclusión social disminuyó en 2022 hasta el 26 % frente al 27,8 % del año anterior, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estadística explica que ese porcentaje se fija con la tasa AROPE -que mide la pobreza no solo con los ingresos, sino que también incluye la privación material severa y la baja intensidad de empleo- y que la reducción se produjo en sus tres componentes.

Así, la población en riesgo de pobreza (que mide cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población) disminuyó del 21,7 % al 20,4 %, en tanto que el porcentaje de la población en situación de baja intensidad en el empleo pasó del 11,6 % al 8,6 %, que son los hogares en los que los miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20 % del total de su potencial de trabajo durante ese año.

También se redujo seis décimas, del 8,3 % al 7,7 %, el porcentaje de personas en hogares con carencia material y social severa, la que sufren quienes no pueden permitirse comer carne o pescado cada dos días, calentar su casa de manera adecuada, afrontar gastos imprevistos, tener dos pares de zapatos en buenas condiciones o disponer de un automóvil.

La encuesta indica que en 2022 se encontraban en las tres situaciones un 1,5 % de la población, es decir, que estaban a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material y social severa, y con baja intensidad en el empleo.

Por grupo de edad, la tasa AROPE (por sus siglas en inglés At Risk Of Poverty or social Exclusion) bajó un punto entre los menores de 16 años y se situó en un 32,2 %, y 2,7 puntos en el grupo de 16 a 64 años, con un 26 %. Por el contrario, subió 0,8 puntos entre los de 65 y más años y alcanzó un 21,3 %.

El umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con los datos de ingresos de 2021) se situó en 10.088 euros, un 5,8 % más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 21.185 euros.

Respecto al nivel de formación, el 36,1 % de la población con un nivel educativo equivalente a educación primaria o inferior estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2022, una tasa que se reduce al 14,1 % en personas con educación superior.

Asimismo, el 49,2 % de las personas que vivían en hogares formados por un adulto con niños dependientes a cargo se situaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2022. Las menores tasas se daban en los hogares sin niños dependientes.

En relación con la actividad, el 55,7 % de los parados estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 16,5 % de los ocupados y el 17,4 % de los jubilados.

Según la nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza o exclusión social era del 21,9 % para los españoles, del 39,6 % para los extranjeros de la Unión Europea (UE) y del 60,4 % para las personas cuya nacionalidad no era de un país no comunitario.

La encuesta revela que el 8,7 % de la población llegó a fin de mes con "mucha dificultad" en 2022, una décima menos que un año antes.

Por su parte, el 35,5 % de los hogares no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos (33,4 % en 2021) y el 33,5 % no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (0,8 puntos más que el año anterior).

Datos por comunidades

Por comunidades, los ingresos medios anuales más elevados se registraron en País Vasco (16.427 euros por persona), Navarra (15.970) y Comunidad de Madrid (15.695). Los más bajos en Extremadura (10.133), Murcia (10.632) y Andalucía (10.703).

Además, Canarias (13,4 %), Andalucía (11,7 %) y Extremadura (11 %) fueron las comunidades con mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes con "mucha dificultad" en 2022, frente a La Rioja (3,3 %), País Vasco (3,9 %) y Baleares (5,7 %).

El 57,2 % de los hogares de Canarias, el 44,7 % de Murcia y de Andalucía no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos. En el lado contrario se situaban País Vasco (18,7 %) y La Rioja (19,6 %).

Andalucía (45,2 %), Extremadura (42,3 %) y Murcia (41,9 %) cuentan con el mayor porcentaje de hogares que no podían permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año, mientras que los más bajos corresponden a La Rioja (18,3 %), País Vasco (18,7 %) y Madrid (21,3 %).

En el caso de hogares con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, Baleares (20,5 %), Canarias (20 %) y Andalucía (16,3 %) se sitúan a la cabeza frente a Cantabria (5,3 %) y País Vasco (7,2 %).

Entidades sociales valoran que la pobreza caiga a niveles precovid

El presidente de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN-ES), Carlos Susías, ha subrayado que la pobreza sigue siendo un "problema importante" en España con 12,3 millones de personas en situación de pobreza o exclusión social, si bien ha valorado que los niveles hayan caído a niveles prepandemia.

"La pobreza sigue siendo un problema importante en España", ha remarcado Susías, que ha dicho no obstante que los indicadores de la encuesta "lanzan un mensaje positivo porque hay 800.000 personas menos" que un año antes en situación de pobreza o exclusión social: "por primera vez estamos ya a los niveles prepandemia, incluso estamos a unos niveles de 2012, ha aseverado.