Madridr (EFE).- La reforma de la ley del solo sí es sí, que ha enfrentado a los socios de Gobierno y que el PSOE ha conseguido sacar adelante gracias al apoyo del PP, llega hoy al Senado, que será escenario de un nuevo choque entre los partidos del bloque de investidura.

El texto será debatido este martes en la Comisión de Justicia -que analizará las enmiendas presentadas por los grupos- y votado el miércoles en el pleno, donde, si no hay sorpresas, quedará definitivamente aprobado.

Durante su paso la semana pasada por el Congreso, el PSOE, con el apoyo de PP, introdujo una modificación para crear un subtipo agravado dentro del delito de agresión sexual para que las penas sean más elevadas si hay violencia e intimidación.

Enfrentamiento con los socios de Gobierno

La reforma de la ley ha puesto en evidencia la ruptura de los socios de Gobierno que, por primera vez, votaron de forma separada la corrección de una norma impulsada desde el propio Ejecutivo.

ERC y Bildu han presentado enmiendas al texto, las mismas que llevaron al Congreso y que fueron rechazadas. Piden que los artículos 178 y 179 de Código Penal se mantengan tal y como están en la ley del solo sí es sí para “proteger el consentimiento como centro de ley”.

Argumentan que la reincorporación de los términos de “violencia e intimidación” como centrales en el tipo penal de agresión sexual “desplaza el consentimiento como el elemento definidor entre una relación sexual consentida y una agresión sexual”.

Unidas Podemos no tiene representación en el Senado, por lo que no ha podido presentar enmiendas, que no obstante iban en la misma línea que las de ERC y EH-Bildu.

El PP, por su parte, ha renunciado a presentar enmiendas.