Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido hoy al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso respeto a las instituciones públicas tras el incidente protocolario en la parada militar del Dos de Mayo con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y ha subrayado que “quien no respeta las reglas pierde toda razón”.



En rueda de prensa tras reunirse con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y tras ser preguntado por si la actuación de Bolaños en el Dos de Mayo contó con su consentimiento, el presidente Sánchez ha insistido en que en una democracia no se pueden olvidar unas mínimas reglas para la convivencia.



“En una democracia se han de respetar las reglas y las instituciones públicas, con independencia del color político de quien gobierne y del territorio, sea Madrid, Cataluña o España, por ello lo relevante es siempre respetar las reglas porque quien no lo hace pierde toda razón”, ha subrayado.