Madrid (EFE).- El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, considera “una locura y una estupidez” que la formación morada y Sumar concurran por separado a las elecciones generales y opina que Yolanda Díaz se equivoca pensando que de esta forma tiene posibilidades de ganar al PSOE.

Así lo ha indicado en una entrevista con el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, en su programa “La Fábrica 1931′ vía Youtube.

Iglesias cree que Yolanda Díaz ha hecho sus conjeturas electorales tomando como ejemplo lo que sucedió con la líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Mónica García, que en los pasados comicios autonómicos se puso por delante de los socialistas.

O también lo que ocurrió con Manuela Carmena en las elecciones municipales de 2019 cuando, al frente de la lista de Más Madrid y sin Podemos, fue la candidatura más votada aunque no consiguiera revalidar la Alcaldía de la capital por la suma de PP, Cs y Vox.

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, en una imagen de archivo. EFE/Javier Cebollada

“Ella calcula que lo que ha ocurrido con Mónica García o Manuela Carmena podría pasar a nivel estatal. (Piensa), si yo hago lo mismo, puede que supere al PSOE”, ha explicado el fundador de Podemos para añadir acto seguido que, si bien “aplaude” esa actitud suya de ganar, no le va a funcionar.

El “estilo” de Yolanda Díaz

Iglesias ha alardeado del estilo de Podemos, partido que dice las cosas que nadie se atreve a decir, según ha señalado, frente al “estilo” de Yolanda Díaz, que es más de disimular “para no meterse en jardines”.

“Su estilo no es el nuestro, la manera de Sumar es diferente. Son dos proyectos que tienen maneras de hablar a la sociedad diferentes”, según Iglesias, y como consecuencia ha generado “una lucha por el poder” en todo el espacio a la izquierda del PSOE.

En este contexto de fuertes desavenencias entre Podemos y Sumar, que siguen sin llegar a un acuerdo para ir juntos a las generales, Iglesias ha criticado además a Díaz por no querer hablar de listas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. EFE/Javier Lizón

“Cuando le decimos a la gente que lo de las listas y los sillones no es importante, es decir una cosa que la gente quiere oír, pero no es serio, le tienes que decir la verdad (…) A mí me han asesinado por decir que queremos poder, va de eso la política”, ha denunciado.

Durante su conversación con Rufián, también ha hablado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha definido como un “killer de la política”, destacando su capacidad para “recuperar” e integrar a los compañeros que han planteado discrepancias dentro del partido.

“Yo envidio del PSOE que se putean y luego se recuperan y dicen venga”, ha valorado Iglesias en la entrevista, que se ha grabado en el Teatro Soho Club de Madrid con la presencia de público.