León (EFE).- La Guardia Civil ha detenido este lunes a los dos hombres de nacionalidad portuguesa, buscados desde el sábado por su supuesta implicación en la muerte violenta de una mujer de 57 años, cuyo cadáver fue hallado en un pozo de una finca de su propiedad en la localidad de Reliegos, localidad del municipio leonés de Santas Martas.



Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, la detención se ha producido en la localidad leonesa de San Justo de la Vega, a unos 70 kilómetros de Reliegos.



Los dos detenidos habían residido durante las últimas semanas en la casa de la víctima, que solía acoger bajo su techo a personas que le ayudaban en las labores agrícolas en la finca ecológica que cultivaba en Reliegos y eran los principales sospechosos de su muerte.

Una amiga de la víctima denunció su desaparición

Una amiga de la víctima fue la que denunció el viernes por la noche la desaparición de Katia S.P., ya que le extrañó no saber nada de ella desde primera hora de la mañana de ese día, y se estableció un operativo de búsqueda que concluyó a primera hora de la tarde del sábado con el hallazgo del cadáver en un pozo ubicado en una finca en la que la víctima se dedicaba a la agricultura ecológica.



La Guardia Civil recató el cuerpo y la jueza que se ha hecho cargo del caso decretó secreto de sumario.



Los primeros indicios apuntaban a la supuesta vinculación de los ahora detenidos con la muerte violenta de la mujer, ya que desde el viernes no se les había vuelto a ver por el pueblo, y además desde la Subdelegación del Gobierno se informó de que no había antecedentes de violencia de género ni parece, en principio, que sea la causa del suceso.



La víctima era una mujer muy conocida en la localidad, donde regentaba La huertina de Reliegos, un negocio dedicado a la agricultura ecológica y en 2020 había participado en el programa de la 7 de Castilla y León “Me vuelvo al pueblo”, que recrea la experiencia vital de personas que deciden abandonar la ciudad para regresar al medio rural y empezar un nuevo proyecto de vida.

Acogía en su casa a personas a cambio de ayuda en su negocio

Vecinos de la víctima han explicado que EFE que Katia S.P. solía acoger en su casa a personas a cambio de que la ayudaran en su negocio de agricultura, y en tratar de localizar a los últimos hombres que acogió bajo su techo centró la investigación hasta su detención este lunes.



Estos dos hombre llevaban varias semanas residiendo en casa de la víctima, según han precisado algunos vecinos, y la Guardia Civil rastreó desde el sábado la zona en su búsqueda hasta su localización y detención en San Justo de la Vega, municipio muy próximo a Astorga.