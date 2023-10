Madrid (EFE).- La exportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y candidata a la presidencia de la Comunidad en las últimas elecciones, Alejandra Jacinto, ha anunciado este lunes abandona la dirección de la formación morada y la política institucional.



Jacinto, que formaba parte de la Ejecutiva de Podemos desde 2021 como encargada del área de vivienda, lo ha anunciado a través de un publicación en la red social X, antes conocida como Twitter, en la que ha dicho que “ha sido un orgullo formar parte de la dirección” de ese partido.



“Nos seguiremos encontrando defendiendo el derecho a la vivienda y las causas justas”, ha añadido tras explicar que regresará a su actividad profesional como abogada en el ámbito del derecho a la vivienda.

La exdirigente de Podemos ha publicado además un comunicado en el que ha indicado que ya ha trasladado su decisión a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y le ha agradecido “su confianza así como a toda la militancia de Podemos a la que he tenido el honor de representar”.

Las dinámicas de partido no deben ahogar a la sociedad civil

Alejandra Jacinto ha asegurado que la formación morada “va a emprender procesos de renovación organizativa y programática que me parecen oportunos y necesarios”.



Ha apuntado que “más allá de las lógicas y necesarias discrepancias que deben existir en toda organización”, Podemos sigue siendo “uno de los ingredientes imprescindibles para que sea posible el avance democrático en España”.



En el comunicado, Jacinto asegura que “en este período he aprendido, junto a muchas personas dentro y fuera de los partidos, que la ciudadanía no puede permanecer ajena a las instituciones que gobiernan, ni tampoco las instituciones pueden vivir al margen de la ciudadanía que da sentido a su mandato”.



Sin embargo, ha a puntado que “las dinámicas internas de los partidos” son necesarias pero “no deben ahogar el debate propositivo ni desplazar el papel que juega la sociedad civil como garantía y motor en una democracia avanzada”.

Tras dejar la política, Jacinto ha anunciado que volverá a su actividad profesional como abogada, centrada en el ámbito de la vivienda y la defensa de los Derechos Humanos.



Jacinto (Madrid, 1989) es un rostro reconocible para los afectados por los desahucios, a quienes dedicó sus conocimientos como abogada durante más de diez años y ha liderado movimientos sociales, desde el Sindicato de Inquilinos a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).



En las elecciones anticipadas de 2021 -aquellas en las que Pablo Iglesias se enfrentaba por la presidencia regional a Isabel Díaz Ayuso-, Jacinto apareció en la lista electoral de Unidas Podemos y, desde entonces, se abrió paso en la Asamblea de Madrid hasta alcanzar la portavocía del grupo y liderar la candidatura de su partido en las elecciones autonómicas del 28 de mayo.



En los comicios regionales madrileños, la candidatura de Jacinto obtuvo el 4,76 % de los votos, por lo que no alcanzó el 5 % necesario para tener representación en la Asamblea de Madrid, de la que el partido morado desapareció tras ocho años de presencia continuada.



Tras su salida de la política madrileña, nombraron a Jacinto como portavoz de vivienda de Sumar y ocupó el puesto 15 de la lista del partido en Madrid en las elecciones generales del 23 de julio, sin lograr escaño en el Congreso.