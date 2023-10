Barcelona/Bilbao (EFE).- El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha rechazado la posibilidad de aceptar un referéndum sobre la autodeterminación en Cataluña y ha remarcado que “sería más que traspasar una línea roja, sería un inmenso error; es no reconocer la pluralidad de la sociedad catalana y ahondar en la división”.

Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha dejado claro que una ley de amnistía “no es suficiente” para que los republicanos voten a favor de la investidura de Pedro Sánchez y, en ese sentido, ha exigido al PSOE que se pueda hablar del referéndum en una mesa de negociación “con garantías”.

En una entrevista en Catalunya Ràdio desde Ginebra, en Suiza, país en el que reside desde que en 2018 huyó de la Justicia española, Rovira ha asegurado que ella no está “pendiente” de si puede regresar o no a España, en caso de que se pudiera ver beneficiada por una posible amnistía.

La número dos de ERC ha criticado que desde filas socialistas se pretenda presionar a los republicanos para que estén “satisfechos” con esa eventual medida.

Illa (PSC): “inmenso error”

En un conferencia-coloquio organizada por El Correo en Bilbao, Salvador Illa ha reconocido que no da “nada por hecho” en relación a una posible ley de amnistía a políticos independentistas catalanes que facilite su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

No obstante, sobre este asunto ha precisado que “se pueden explorar caminos” desde el “marco constitucional” y “con discreción y mucha prudencia”.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, durante su intervención en la conferencia-coloquio ‘Catalunya, España, Europa’. EFE/Luis Tejido

Ha rechazado, en cambio, la posibilidad de aceptar un referéndum sobre la autodeterminación en Cataluña como condición para la investidura de Sánchez.

“Tengo planes para el 14 de enero -fecha de una posible repetición electoral- pero esta puede ser una de las causas de que cambie esos planes”, ha admitido.

La amnistía no es suficiente para ERC

“Esta semana irá de esto, de decir que ERC no es razonable, que ahora tiene un capricho y pide 3.500 cosas”. “Para mí y para ERC la amnistía no es suficiente, ha dicho Marta Rovira desde Suiza.

No queremos investir a Sánchez solo con una amnistía”, ha avisado. “Si recuperamos todas las condiciones para volver a hacer política, hagamos política. Y eso quiere decir asumir la vía de resolución del conflicto y continuar teniendo la posibilidad de hablar de un referéndum”.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, desde Ginebra (Suiza), por videoconferencia. EFE/Alex López

Tras dar la amnistía “por descontada”, al recordar que para la constitución de la Mesa del Congreso el PSOE se comprometió a “poner fin a la represión por todas las vías legales”, Rovira ha planteado que las otras condiciones pasan por la cuestión del referéndum, el traspaso integral de Rodalies y el fin del déficit fiscal.

Preguntada sobre si habrá investidura en caso de que el PSOE no acepte un referéndum, Rovira ha considerado que “el PSOE debe asumir que aquí hay un conflicto político y, como acordamos en 2019, hemos de poder hablar, en una mesa que debe ser de negociación y con garantías, de cómo se vota en Cataluña”.

“Es una condición exigente, pero nos parece que es absolutamente razonable”, ha apuntado.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa (c), del presidente del PNV Andoni Ortuzar (d). EFE/Luis Tejido

Salvador Illa cerró la puerta al referéndum

La dirigente ha sido interpelada entonces sobre las declaraciones del líder del PSC, Salvador Illa, quien cerró la puerta a ese referéndum: “Yo diré que soy más socialista que Illa, porque como soy socialista, y además como socialista soy independentista, velo por la justicia social de mi país.

Lo que pedimos a Sánchez e Illa es muy razonable: más derechos humanos, más democracia y más progreso”.

Por otro lado, ha sido preguntada sobre las palabras de Carles Puigdemont, que restó importancia al trabajo político hecho por la dirigente desde Ginebra, en comparación la del expresident desde Bruselas. “(La política se hace) Solo en Bruselas? Pues me parece que no”, ha afeado la secretaria general de ERC, que de hecho ha asegurado que las “complicidades” internacionales generadas en Suiza han derivado en “resoluciones de la ONU importantísimas”.

“No hemos parado de picar piedra desde el primer momento y algunas resoluciones las hemos conseguido tras dos años de trabajo”, ha sugerido Rovira, que no ha querido desvelar cuánto hace que no habla con Puigdemont: “Mire, esa pregunta no la responderé hoy porque mi voluntad es reconstruir confianzas, rehacer puentes y generar complicidades. Y no quiero hacer un flaco favor”.