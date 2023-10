Madrid (EFE).- El anómalo calor de estos días persistirá con bastante probabilidad toda la semana e incluso a principios de la próxima, y de momento “no podemos precisar cuándo volveremos a temperaturas más propias de estas fechas”, ha advertido el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.



Durante esta semana y principios de la próxima, las temperaturas diurnas se mantendrán entre 5 y 10º por encima de lo habitual en prácticamente toda la península, incluso entre 10 y 15º por encima de lo normal en zonas del noroeste durante el próximo fin de semana.

Un grupo de personas se baña en la playa de Ereaga en Getxo (Bizkaia). EFE/Miguel Toña



Solo en zonas costeras del Mediterráneo, los termómetros alcanzarán valores más acordes para la época, pero temperaturas también suaves.

Cuatro récords



Rubén del Campo ha añadido hoy que el episodio de altas temperaturas “que está viviendo nuestro país desde hace unas cuantas jornadas ya se ha saldado con cuatro récords consecutivos de días cálidos”.



Por el momento, el 29 y 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre han sido los días más cálidos para esas fechas desde al menos 1950.



Además, un análisis de la temperatura del aire a unos 1.500 metros de altitud ha revelado que la masa de aire que sobrevuela la Península durante estos días “es la más cálida que cualquiera que lo haya hecho por estas fechas desde que hay registros”.



“Se trata, por lo tanto, de un episodio cálido extraordinario, sin precedentes para estas fechas”, ha añadido el portavoz de la Aemet.

Valores muy altos para el mes de octubre



El lunes, día 2, se batieron numerosos récords de temperatura máxima después de que el domingo una de cada tres estaciones de la red principal de Aemet alcanzara su valor más alto para el mes de octubre.

Varios bañistas combaten el calor en la playa de Matalascañas. EFE/ David Arjona



Ese día el valle del Guadalquivir volvió a superar los 36º; en la provincial de Sevilla se alcanzaron 38º en la localidad de Carmona y 38,2º en la ciudad de Sevilla.



Esta cifra igualó el récord de temperatura en la España peninsular para el mes de octubre, que se había alcanzado en Montoro, Córdoba, el día anterior, y que superó los 37,5º de Marbella de octubre de 2014.



Muy destacables fueron también el lunes las temperaturas en la cornisa cantábrica, que rondaron los 37º en puntos del interior de Cantabria y del País Vasco.

Bilbao a 36,7º



En cuanto a los récords de estaciones, es destacable Bilbao aeropuerto, que alcanzó 36,7º el día 2 de octubre, tras batir su récord anterior de 1985 por más de 3 grados de diferencia; el récord anterior había sido de 33,4º en una serie que arrancó en 1947.



Además, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Teruel y Valladolid batieron récords por segundo día consecutivo.



Y en cuanto a las temperaturas nocturnas, aunque no están siendo tan altas con respecto a la normal como las diurna, también son elevadas, entre 3 y 5 grados por encima de lo habitual para la época del año en general.



Este martes bajarán las temperaturas notablemente o de forma extraordinaria en el Cantábrico, donde podrán quedarse los termómetros hasta 15º por debajo de los valores del lunes.



Aún así se volverán a superar los 30º en amplias zonas del territorio, incluidas las islas.



De hecho, en Canarias se superarán los 34º en muchos puntos, con presencia además de calima y los 32º en la mitad sur peninsular, y en el valle del Guadalquivir.

Cientos de personas disfrutan de un baño en la playa de Ereaga en Getxo (Bizkaia). EFE/Miguel Toña



Los valores alcanzarán entre 36 y 38º, mientras que el miércoles bajarán un poco las temperaturas en los tercios este y sur de la península, subirán en el tercio norte y se mantendrán sin grandes cambios en el resto.



Otra vez se superarán los 30º en muchos puntos, mientras las máximas en el sur de Extremadura, Guadalquivir y Canarias podrían superar los 34 a 36º.

Ascensos de temperatura jueves y viernes



El jueves y el viernes predominarán los ascensos de temperaturas, es decir, el episodio cálido no solo no perderá fuerza, sino que se intensificará en algunas zonas; sobretodo en los tercios norte, este y sur, y no habrá grandes cambios en el resto.



De nuevo se superarán los 30º en buena parte del país, incluso en el interior de las comunidades cantábricas y se llegará hasta los 34 a 36º en amplias zonas de Extremadura y Andalucía.



El viernes sobre todo se podrían superar otra vez los 36 a 38º en el Guadalquivir, y de cara al fin de semana todavía podrían repuntar las temperaturas, algo más en el Cantábrico en donde podrían superarse los 34º.