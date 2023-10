Madrid (EFE).- Las siete asociaciones más representativas de la Guardia Civil han urgido este miércoles al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, a que se avenga a dialogar con ellas ante el proceso de “desmantelamiento” del cuerpo que, en su opinión, está llevando a cabo el Gobierno.

Según han explicado en rueda de prensa los máximos responsables de las asociaciones, Interior está adoptando medidas para ir restando competencias a la Guardia Civil en favor de otros cuerpos, como la Policía Nacional o las fuerzas de seguridad autonómicas.

Lo creen, tal y como lo han trasladado a los periodistas, los representantes de Jucil, Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Unión de Oficiales, Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Asociación de Suboficiales (ASES-GC), Independientes de Guardia Civil (IGC) y Asociación Profesional de Cabos.

Todas ellas representadas en el Consejo de la Guardia Civil, de cuya reunión se levantaron el pasado 28 de septiembre al no acudir a ella ni el ministro -que es quien la preside- ni el secretario de Estado de Seguridad ni el propio director del cuerpo, que más tarde intentó incorporarse pero las asociaciones ya no quisieron volver a sentarse a la mesa.

Denuncian merma de competencias en los puertos

“¿Quién defiende a la Guardia Civil? Nadie”, se ha preguntado y respondido el secretario general de AUGC, Juan Fernández, al corroborar las palabras del máximo dirigente de Jucil, Ernesto Vilariño, quien ha lamentado el “menosprecio constante y continuo” de Interior hacia el instituto armado.

Y han denunciado que el cuerpo está cada vez “más laminado” porque la intención de Interior, según las asociaciones, es restarle competencias que en la ley son exclusivas de la Guardia Civil.

Sin querer “entrar en confrontación” con otros cuerpos, los representantes de los agentes han puesto algunos ejemplos de esta pérdida de competencias, entre ellos los planes de seguridad que Interior ha diseñado para los puertos de Santander y Melilla.

Según han precisado, en esos planes las competencias en materia fiscal, seguridad ciudadana y policía judicial que ostenta ahora en exclusiva la Guardia Civil dentro de los recintos portuarios, pasarían a la Policía Nacional o a las autonómicas si ese nuevo diseño se extiende a todos los puertos.

Advertencia de medidas conjuntas de protesta

También ha citado el traspaso del Tráfico a la Policía Foral de Navarra, que ha dejado a 200 familias de la Guardia Civil sin destino a pesar de que Interior dijo que permanecerían en esa comunidad, según han indicado las asociaciones.

Ven también como posible que las competencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil las asuman los Mossos d’Esquadra para la seguridad marítima en la Copa de América de Vela que se celebrará en Cataluña en 2024.

Ante todo ello y ante los escasos avances en otras reivindicaciones laborales de las asociaciones, como la implantación de turnos, los representantes de los guardias civiles instan a Marlaska a sentarse urgentemente con ellos para que les explique “qué quiere hacer” con este cuerpo.

Las asociaciones están “abiertas al diálogo” y, de momento, no quieren “confrontación máxima” con Interior, pero avisan de que si no hay negociaciones adoptarán “medidas conjuntas” que no han especificado.