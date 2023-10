Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dicho este jueves que las negociaciones para su investidura avanzan pero son “complejas” y aunque a día de hoy el tema no está acordado si considera que van en la dirección adecuada.



En una conversación informal con los periodistas tras la recepción que ofrecen los reyes en el Palacio Real por la Fiesta Nacional, ha indicado que el PSOE tiene su opinión y posición sobre la amnistía y ha asegurado que cuando tengan que explicarla lo harán.



Ha señalado que hay cinco grupos parlamentarios, que tienen en torno a 56 escaños en el Congreso, que piden medidas de gracia para los encausados por el procès y ha añadido que su partido escucha las opiniones y propuestas al respecto.

“Lo que se haga será dentro de la Constitución”

Sánchez ha vuelto a dejar claro que lo se haga será dentro de la Constitución y no ha querido apuntar fecha para su investidura. Tiempo al tiempo y paso a paso, ha proseguido el también secretario general de los socialistas, quien confía, a pesar de la complejidad, en formar gobierno.



Una tarea que, según ha reconocido, es más complicada que en la anterior ocasión, cuando su investidura no dependía de Junts. El secretario general de los socialistas ha reiterado además que cuando se alcancen los acuerdos, si se alcanzan, serán transparentes y se conocerán, además de someterlos a la consulta de la militancia.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. EFE/Sergio Pérez/Archivo

Preguntado sobre si el próximo gobierno sería más reducido en número de ministros, Sánchez ha asegurado que no están en ese punto.

Negociaciones no solo para la investidura de Sánchez

En la misma línea se han pronunciado otros dos ministros, ambos integrados en el núcleo duro de la negociación; el de Presidencia, Félix Bolaños, y la de Hacienda, María Jesús Montero, quienes han confirmado que las negociaciones son complejas y que el objetivo no es sólo un acuerdo de investidura sino también de legislatura.



Fuentes del Gobierno han indicado además que las negociaciones con ERC están más normalizadas que con Junts. El acuerdo, dicen, es posible pero también complejo. “Es el más difícil todavía”, han remarcado.



Sostienen además que aún no ven gestos de los independentistas, que todavía tienen que virar, y remarcan que referéndum no va a haber y que la principal complicación que sobrevuela la negociación son las elecciones catalanas y la división entre ERC y Junts.