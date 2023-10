Barcelona (EFE).- El ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este viernes que España “duplicará” la ayuda en cooperación para Palestina, situándose alrededor de los 40 millones de euros en total, y ha dicho que en “los próximos días” se darán más detalles al respecto.

Así lo ha explicado en su intervención durante el seminario “Alianza estratégica Unión Europea: retos y oportunidades”, organizado por la Fundación Rafael Campalans del PSC, en el que también han intervenido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el líder del PSC, Salvador Illa, el expresidente catalán José Montilla y la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Luisa Carcedo, y al que ha asistido el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños.

En su intervención, Albares ha subrayado la necesidad de “separar” los objetivos antiterroristas de los civiles palestinos y ha defendido la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como “un buen socio” para España y la Unión Europea en materia de cooperación, así como para lograr la paz.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante el seminario “Alianza estratégica Unión Europea: retos y oportunidades”, organizado por la Fundación Rafael Campalans del PSC. EFE/Andreu Dalmau

“Como ministro de cooperación, inmediatamente anuncié que por supuesto España iba a mantener la cooperación, pero además que la íbamos a aumentar. Ya se ha aumentado cuatro millones, hasta los 21 millones, y estamos trabajando en un plan para, en muy pocos días, poder anunciar que doblamos la ayuda. Literalmente la doblamos. Porque va a ser necesario mucho más”, ha indicado.

Necesidad de “separar objetivos terroristas de población civil”

El ministro ha hecho énfasis en la necesidad de “separar objetivos terroristas de la población civil si de verdad se quiere derrotar a los terroristas” y ha remarcado que Hamás “es una organización terrorista, que no representa el legítimo liderazgo del pueblo palestino, no es la ANP y, por supuesto, no es el pueblo palestino”.

Tras reiterar que Israel “tiene derecho a defenderse de un ataque terrorista”, ha insistido en que no lo puede hacer “de cualquier manera” y que tiene que respetar el derecho internacional humanitario.

Albares ha enfatizado que las “escuelas u hospitales no pueden ser objetivos militares” y que no se pueden cortar los suministros de agua, luz y gasolina a Gaza, a la vez que ha reprochado que se ponga en cuestión “de manera grosera” al secretario general de la ONU, António Guterres.

También ha destacado que la ANP “es el socio de Europa y de Israel para la paz” y que “no habla un lenguaje de guerra ni de terrorismo, habla un lenguaje de paz”: “Pero para que haya paz hay que dar a la ANP un camino realista para materializar los dos Estados”.

Llamamiento a comunidad internacional

El ministro ha llamado a la comunidad internacional a “unir fuerzas para parar esta espiral de violencia” y que no avance a Cisjordania o el Líbano.

Albares, que ha reivindicado el liderazgo del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a la hora de conformar la posición de la Unión Europea, también ha destacado que la próxima reunión de la Unión por el Mediterráneo, que se celebrará en Barcelona el 17 de noviembre y donde Palestina e Israel participan “en condiciones de igualdad”, puede ser un “primer paso” para avanzar hacia la conferencia de paz.

“Es perfectamente compatible decir que Israel tiene derecho a defenderse de un ataque terrorista, pero decirle también a Israel que la paz, la seguridad, sólo llegarán para él y todos los estados de la región cuando exista un Estado Palestino viable, digno de ese nombre y reconocido por Israel”, ha concluido Albares.