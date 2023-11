Madrid (EFE).- Sumar ha reconocido que la figura del relator internacional que reclama Junts para verificar el cumplimiento de los acuerdos sobre la ley de amnistía que se apruebe, es uno de los flecos que está complicando las negociaciones en estas últimas horas.

Fuentes de la formación admiten además que la pugna entre ERC y Junts y el hecho de que los republicanos catalanes escenificaran ayer el acuerdo con el PSOE se ha metido de por medio en esta recta final, lo que aleja las expectativas de que este mismo viernes la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pudiera anunciar la fecha de la investidura de Pedro Sánchez para la semana que viene.

En todo caso, otras fuentes de la coalición han asegurado que el acuerdo con los de Carles Puigdemont está prácticamente hecho y que sólo quedan algunos detalles, que no son nada nuevo ni inasumible.

Tampoco se han puesto sobre la mesa nombres concretos de personas que podrían beneficiarse de una eventual amnistía, según estas mismas fuentes, negando que Junts haya exigido que esta medida de gracia afecte a Laura Borrás o la familia Pujol.

La portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois. EFE/ Mariscal

En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz de Sumar, Marta Lois, no ha querido pronunciarse sobre el escollo que pueda estar suponiendo la figura del mediador internacional, recalcando que ahora están centrados en cerrar el acuerdo de manera global y no “en los pormenores”, y ha señalado que en su momento ya se verá si hay o no un relator.

De todas maneras, ha repetido que el acuerdo está al caer y que no teme que la negociación pueda descarrilar en el último momento porque cree que todas las partes implicadas “son muy conscientes” del momento histórico que están viviendo.

También Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar por parte de En Comú, ha subrayado en la Cámara que el acuerdo está “cerca de cerrarse” y ha pedido a todas las formaciones implicadas a “evitar un tropiezo en los últimos metros” después de la maratón que han corrido desde las elecciones del 23 de julio. Vidal se ha congratulado del traspaso de Rodalies y ha pedido a ERC responsabilidad para mejorar los servicios ferroviarios.