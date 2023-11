Barcelona (EFE).- JxCat y PSOE han proseguido este lunes desde Bruselas las negociaciones en busca de un acuerdo para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez, con un nuevo intercambio de propuestas sobre la ley de amnistía.



Después de que este fin de semana se retomaran las negociaciones, tras el enfriamiento de los contactos el pasado viernes, la cúpula de JxCat se ha reunido esta mañana en el Club de Prensa de Bruselas, a escasos 300 metros del Hotel Sofitel, donde se encontraba el número tres del PSOE, Santos Cerdán, que permanecerá esta noche en la capital belga ante la inminencia de un posible acuerdo.

Según fuentes de la negociación consultadas por EFE, a lo largo del lunes ha habido dos intercambios de documentos para ultimar el acuerdo sobre la ley de amnistía, en la que JxCat insiste en que se incluyan casos de “lawfare” no directamente vinculados al ‘procés’ pero que implican un “uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos”, según denunció ayer domingo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Posible acuerdo oficial este martes

Los documentos que han intercambiado durante la jornada están ahora en manos de sus respectivos equipos jurídicos, por lo que fuentes de la negociación consideran posible que cristalice en las próximas horas.



El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente del partido en el Parlament, Albert Batet, llegaron el domingo a Bruselas para reunirse con Puigdemont, que dirige las negociaciones por parte de la formación independentista, y el lunes aterrizaron en Bruselas miembros del secretariado permanente de JxCat, como Laura Borràs, Aurora Madaula, Anna Erra, Míriam Nogueras o David Saldoni.

Por parte del PSOE llegó ayer a Bruselas su número tres, Santos Cerdán, tras haber abandonado la ciudad el viernes pasado, cuando las negociaciones con Junts se atascaron por la falta de acuerdo sobre el perímetro de la ley de amnistía.

Puigdemont y Cerdán se reunieron el lunes pasado en el despacho del expresidente catalán en el Parlamento Europeo, pero desde entonces no se han vuelto a ver de forma presencial, según las mismas fuentes.



A la reunión de Junts también ha asistido el exconseller Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel por fichar como asesor a un sargento de los Mossos d’Esquadra para que ejerciese de escolta de Puigdemont y que podría beneficiarse de la ley de amnistía si esta incluye las causas de “lawfare”.

ERC: La ley de amnistía se limita al 1-O y al 9-N

La portavoz de ERC Raquel Sans ha asegurado este lunes que la ley de amnistía pactada con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez se ciñe a todas las causas derivadas de la consulta del 9-N y del referéndum unilateral del 1-O y ha excluido de la norma todos los casos de “corrupción”.

En una rueda de prensa en la sede de ERC, Sans ha evitado entrar a valorar el estado de las conversaciones entre el PSOE y Junts en Bruselas (Bélgica) para acabar de cerrar su parte del acuerdo, aunque ha reconocido que les habría gustado que ambas formaciones independentistas hubiesen negociado “de manera más coordinada”.

La portavoz de ERC, Raquel Sans. EFE/ Quique García

Todo ello mientras la cúpula de JxCat y el número tres del PSOE, Santos Cerdán, ultiman la negociación para la investidura de Sánchez, con el foco puesto en la ley de amnistía, sobre la que están intercambiando documentos.

Problemas anteriores

Las negociaciones entre Junts y el PSOE se atascaron el pasado viernes por la falta de acuerdo sobre el perímetro de la amnistía, aunque las conversaciones se han retomado y el acuerdo podría cerrarse de manera inminente, entre esta tarde y mañana, según fuentes de la negociación.

En la rueda de prensa, Sans ha dejado claro que la ley que han pactado aborda “los hechos vinculados al proceso de emancipación”, y que los casos de corrupción “no se enmarcan en el proceso independentista” a pesar de que detrás de ellos haya “un trato injusto por ser independentista”, en una alusión velada a la presidenta de Junts, Laura Borràs.

El mes de febrer del 2020 vaig moderar un acte al Parlament Europeu sobre “Lawfare, judicialization of politics”. Qui tingui interès a saber què és, allà s’hi van exposar casos escandalosos que afectaven líders polítics sudamericans, entre d’altres. L’ús estratègic de les lleis… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 5, 2023

El domingo, el expresidente catalán Carles Puigdemont publicó un mensaje en la red social X en el que puso el foco en los casos de “lawfare”, de “judicialización de la política”, que quiere incluir en la ley de amnistía: “El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial”, denunció.

Al respecto, Sans ha dicho que considera “lawfare” todo el procedimiento judicial contra el movimiento independentista: “A partir de aquí, no podemos dar respuesta a lo que no sabemos. Lo que puedo decir es que, todo lo que pueda complementar el acuerdo, lo que sume, aplaudiremos”, ha concluido.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, por su parte, espera que si el PSOE llega también a un acuerdo con Junts sobre la amnistía “se pueda registrar cuanto antes en el Congreso de los Diputados para ser aprobada en los próximos meses” y “que las personas que están sufriendo la represión en el exilio” puedan “recuperar la plenitud de sus derechos”.

Aragonès hizo estas declaraciones tras reunirse hoy con el papa Francisco en el Vaticano.

El presidente catalán, Pere Aragonès, posa en la plaza de San Pedro del Vaticano. EFE/ Antonello Nusca

Sumar: “en las próximas horas” habrá acuerdo

El exportavoz de En Común Podem en el Congreso Jaume Asens, que es uno de los negociadores de Sumar para la investidura, ha augurado que “en las próximas horas”, se va a cerrar un acuerdo con Junts que posibilite una investidura de Pedro Sánchez “esta misma semana”.

Así lo ha asegurado este lunes en una entrevista en RNE recogida por EFE, en la que ha insistido en que están “en la cuenta atrás, en el tramo final de una negociación que ha sido difícil pero que ya está llegando a su fin”.

“Yo creo que en las próximas horas, como mucho mañana, se va a cerrar y se va a comunicar el acuerdo. Estamos en la recta final, estamos llegando a la meta, pero es verdad que a veces en la recta final, cuando se está a pocos metros de la meta, puede tener sustos”, ha indicado.

Sumar rechaza que la ley de amnistía incluya nombres

Sumar, no obstante, ha dejado claro que el ámbito de aplicación serán los hechos vinculados al conflicto de octubre de 2017 y que la norma no deberá incluir nombres ni apellidos: “eso sería un indulto generalizado y no una amnistía”.

Ve normal que haya “escollos” hasta el último momento entre las partes porque las cuestiones que se discuten tienen “un complicadísimo encaje técnico”, ha dicho, pero se ha mostrado convencido de que en las próximas horas podrá anunciarse el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. EFE/ Aitor Martín.

Sobre si cree que la rivalidad entre ERC y Junts puede afectar al desarrollo político cuando empiece la legislatura, Asens ha reconocido que “hay un riesgo de que esa competencia enfermiza entre los dos actores pueda ser un foco de inestabilidad”.

“Estamos a las puertas de poder conseguirlo”, ha recalcado el portavoz después de que el expresident Carles Puigdemont pusiera ayer el foco en los casos de “lawfare”, de “judicialización de la política”, que quiere incluir en la ley de amnistía: “El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial”, denunció.

Según Sumar, el tropiezo está en un artículo de la ley, pero se muestran optimistas sobre las posibilidades de que esta semana se pueda culminar la investidura y aunque aún no se ha cerrado el acuerdo con el PNV, otra de las piezas clave para que salga adelante, han afirmado que todo va bien en lo que respecta a los nacionalistas vascos.

Urkullu recuerda a Sánchez que le faltan votos del PNV

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recordado por su parte a Pedro Sánchez que, además de los de Junts, aún le faltan “algunos votos más”, los del PNV, para lograr ser investido presidente del Gobierno, y ha señalado que el Estatuto de Gernika está aún “pendiente de cumplir”.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu. EFE/Javier Zorrilla

Urkullu ha lamentado que en la anterior legislatura el Gobierno no sacara adelante su compromiso de cumplimiento íntegro del Estatuto de Autonomía, “y esa es base suficiente para el compromiso que debería tener un gobierno español futuro para con el autogobierno vasco singular y reconocido, que se basa en el Estatuto, pendiente de cumplir”.

El BNG firma con el PSOE un acuerdo de investidura

El BNG ha firmado con el PSOE su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de un acuerdo basado en el impulso del autogobierno, en la condonación parcial de la deuda pública gallega o en descuentos para las autovías de peaje, aunque ha avanzado que no es un pacto de legislatura.

La ministra de Hacienda en funciones y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha firmado en el Congreso con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, un documento que no sólo incluye medidas de ámbito regional sino también estatal.

La ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a 20 semanas y mantener el descuento en los abonos de transporte en 2024, así como convertir esta medida en permanente para determinados colectivos, son dos de ellas.

“Solo hemos firmado un acuerdo de investidura, única y exclusivamente nos compromete a ese voto a favor en la investidura. Al igual que en la pasada legislatura tenemos voluntad de dialogar, de acuerdo con la posición de defensa de los intereses de los gallegos”, ha remarcado Pontón.

El texto también contempla el acuerdo para subir las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, hasta alcanzar la media europea y el compromiso del Gobierno de aportar el 50 % que corresponde a la Administración General del Estado para la financiación de las actuaciones de la ley de dependencia.

En el ámbito más regional, el pacto con el BNG supone “avanzar en el refuerzo de la capacidad de decisión del autogobierno gallego, mediante la propuesta de una convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Estado Xunta de Galicia antes del final de 2023”.