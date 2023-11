Bruselas, 30 nov (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró este jueves que la Comisión Europea “tiene cero preocupación” con la ley de amnistía, después de viajar a Bruselas para explicar la norma al Ejecutivo comunitario.



“Hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España”, dijo Bolaños tras reunirse en Bruselas con la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y el comisario de Justicia, Didier Reynders.



“También les digo que no hay ninguna duda de que este es un asunto interno”, añadió el ministro.

Bolaños: La ley de amnistía es impecable

Bolaños dijo que el proyecto de ley de amnistía “es conocida por todos. Todo el mundo ha visto que es impecable, sólida desde le punto de vista legal, técnico, e impecable también desde el punto de vista constitucional”.



Según dijo, la Comisión sabe que el proyecto de ley de amnistía es “conforme a la Constitución y al sistema legal español, también con el derecho de la UE y de los valores de Europa”, y que la norma “no tiene por beneficiarias a 300 personas que tienen causas penales, sino a toda la sociedad catalana y a toda la sociedad española”.



Bolaños subrayó que las reuniones con Jourová y Reynders han sido “constructivas y de trabajo conjunto, de cooperación leal, respetuosa, entre la Comisión Europea y el Gobierno de España” y, según recalcó, las discusiones sobre la ley de amnistía ocuparon “la menor parte” del tiempo.



El ministro señaló que dedicaron más tiempo al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial porque es “la preocupación máxima” de Bruselas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (2i), se reúne este jueves en Bruselas con la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová) (d), para explicar el proyecto de ley de amnistía. EFE/Pablo Garrigós

La “preocupación máxima” de Bruselas es el bloqueo del CGPJ

Bolaños dijo este jueves que la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una “preocupación máxima” para la Comisión Europea y que ese fue el tema al que más tiempo dedicó en sus reuniones hoy en Bruselas con los responsables comunitarios.



“La preocupación de la Comisión por la falta de renovación del CGPJ como consecuencia del PP es una preocupación máxima.



Porque es algo que está afectando no ya solo a la normalidad institucional en el órgano de gobierno de los jueces en España, sino que está afectando a los ciudadanos en el derecho que tienen a la tutela judicial”, indicó Bolaños en rueda de prensa.



Bolaños recordó que el próximo lunes hará cinco años desde que “el PP bloquea el CGPJ” y aseguró que la Comisión “conoce por completo quién es responsable de que no seamos capaces de renovar” el órgano de gobierno de los jueces.



“Cinco años es una barbaridad, no cabe ninguna excusa más para no cumplir la Constitución”, subrayó.