Madrid (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado este domingo, último día de 2023, su política en la región madrileña en un “año agridulce”, en el que logró la mayoría absoluta, pero en el que se ha vivido el “grave error” de la amnistía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.



Así lo ha apuntado la presidenta durante su discurso de despedida del año, emitido por Telemadrid, en el que ha remarcado que su mayoría absoluta les permite trabajar “con serenidad”, en una “España muy revuelta”.



“El grave error de la amnistía; el grave error de coaligarse con las minorías separatistas vascas y catalanas; el grave error de elegir políticas comunistas que sólo empobrecen y asfixian, de promover la desigualdad entre españoles y el enfrentamiento”, ha enumerado Díaz Ayuso, en referencia a los pactos alcanzados por el PSOE de Pedro Sánchez para poder ser investido presidente.

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dirige su tradicional mensaje de Fin de Año a los madrileños. EFE/Comunidad de Madrid/ D. Sinova

Ayuso apela a la Constitución

La presidenta madrileña ha agregado que “la desigualdad y la división” entre españoles “nos va a crear problemas en Madrid”, por lo que ha apelado a la Constitución y su defensa porque no se debe permitir que “nadie levante muros”.



“Una sociedad enfrentada está condenada al fracaso, la ruina y la frustración. En nuestra región no hay espacio para el resentimiento”, ha aseverado, a lo que ha afirmado que desde el Ejecutivo regional no solo han de gestionar, sino que tienen que hacerlo “bien” en un “deber moral y ético con todos los españoles”.



De cara a 2024 Ayuso ha avanzando que el próximo 23 de enero anunciarán “todos los detalles” sobre la celebración de la Fórmula 1 en el recinto ferial de Ifema y de otros grandes eventos que llegarán a Madrid.



Al igual que avanzarán en la digitalización con la Historia Social Única; finalizarán las obras de cuatro mil viviendas del Plan Vive; se creará el nuevo Ballet Español; y seguirán de cerca una preocupación de “índole internacional” como son las adicciones a las drogas y a las pantallas.



Así, su compromiso para el 2024 es mantener una Comunidad de Madrid en la que “nadie está por encima de la ley; en la que preservamos la independencia de los jueces y en la que se respeta al que piensa diferente”.