Madrid (EFE).- El supuesto convocante de la protesta de esta Nochevieja en las inmediaciones de la sede del PSOE en Madrid, en la que se colgó y golpeó un muñeco que identificaron como Pedro Sánchez, ha asegurado que lo hizo para hacer un favor a la organización juvenil Revuelta.

“A mi los de Revuelta me pidieron el favor y lo hice”, se ha limitado a declarar a los periodistas a su entrada a las dependencias de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, en el distrito madrileño de Moratalaz.

Tras cerca de una hora en el interior de la comisaría, el hombre ha salido en un vehículo azul, sin detenerse a explicar el contenido de su declaración ante la Policía. Inicialmente había sido citado este martes, pero su comparecencia fue pospuesta a este miércoles.

Antonio Martínez Vázquez(d), convocante de la protesta de Nochevieja en Ferraz. EFE/ Aitor Martín

La protesta de Nochevieja

La protesta de Nochevieja, como las que se vienen celebrando desde hace casi dos meses junto a la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz, tuvo como protagonista -como puede verse en las imágenes grabadas- a un muñeco que representaba a un hombre vestido con traje y nariz de Pinocho al que algunos de los participantes, jaleados por los asistentes, colgaron y golpearon hasta romperlo.

En un mensaje compartido en la cuenta de X de la organización juvenil Revuelta, convocante de las protestas, se explica así lo sucedido: “Tras las campanadas, dos manifestantes colgaron una piñata gigante del golpista Pedro Sánchez, que había pasado los habituales controles policiales en las entradas a Ferraz, rellena de turrones para golpearla. Fin de la historia”.

Posible delito de odio, según el PSOE

El PSOE destacó que lo ocurrido en las proximidades de su sede federal “puede estar incluido dentro de un delito de odio”, por lo que está estudiando “todas las vías legales” contra los participantes, organizadores y presentadores de la retransmisión que se hizo de la protesta en un canal de YouTube.

En una entrevista en RNE, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, por su parte, ha calificado los hechos de “intolerables en democracia” y ha urgido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a condenar estos actos “que incitan al odio”.

Ha precisado, no obstante, que “odiar no es un delito” y, por tanto, ha dicho no ser partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos.