Madrid (EFE).- Las dos víctimas de agresión sexual que en diciembre denunciaron los hechos en la localidad madrileña de Alcalá de Henares no han identificado a ninguno de los posibles autores en el reconocimiento fotográfico, por lo que no hay ni detenidos ni sospechosos.



Así lo han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación al ser preguntadas por las acusaciones que apuntan a que las agresiones podrían estar relacionadas con la llegada de cerca de 1.200 migrantes derivados desde Canarias al Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) situado en el acuartelamiento ‘Primo de Rivera’ de ese municipio.



La Policía Nacional recibió a mediados del pasado diciembre dos denuncias por agresión sexual de sendas mujeres y desde entonces los agentes han realizados las pesquisas correspondientes.

No identificaron a ninguno en el reconocimiento

Entre ellas, una rueda de reconocimiento fotográfico en la que las víctimas no identificaron a ninguno de los posibles autores que se les presentaron, seleccionados a partir de la descripción facilitada por ellas mismas.



Las mismas fuentes indican que una mostró dudas en torno a un sospechoso, del que se desconoce si es un migrante, pero que al no reconocerlo de forma inequívoca -como es indispensable en estos procesos-, los agentes no han detenido ni continúan investigando a nadie.



Sin embargo, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (PP), ha afirmado en declaraciones a Telecinco que una de las denunciantes sí ha reconocido a uno de los migrantes alojados en el centro.



Las pesquisas policiales se han realizado de forma paralela al debate político, protagonizado principalmente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín.



Al conocerse las denuncias, la primera relacionó la llegada a Alcalá de Henares de cerca de 1.260 migrantes procedentes de Canarias con “reyertas graves”, “agresiones sexuales a mujeres del municipio” e incluso “un brote de sarna”.



Este jueves, después de ser acusada de promover un discurso “racista”, rebajó la rotundidad de sus afirmaciones y matizó que deberá ser un juez quien determine si los presuntos agresores a los que se ha denunciado son vecinos de la localidad o personas “de fuera”.



No obstante, aseveró que los testimonios de las mujeres apuntaban a que los autores de delitos denunciados eran inmigrantes y que “ahora parece que no importa el ‘yo sí te creo, hermana'”.

Martín: Ninguna de las agresiones de Alcalá está vinculada a los migrantes

Por su parte, Martín ha insistido en que “ninguna de las agresiones sexuales ha estado vinculada a los migrantes”, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de “mentir” y le ha exigido que pida disculpas a la comunidad migrante por criminalizarles.



A un lado y a otro se han sumado voces como la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien este viernes ha tildado las palabras de Ayuso de “muy graves” y carentes “de cualquier inteligencia”.



También hoy, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha salido en defensa de la presidenta de la Comunidad, asegurando que está diciendo “la verdad” y que el único político que ha vinculado migración con delincuencia es Jordi Turull, de Junts, partido con el que el Gobierno ha pactado “entregar” las competencias en materia migratoria.