Cuca Gamarra: Sánchez vivirá del alquiler en La Moncloa mientras Puigdemont y Otegi quieran

Logroño (EFE).- La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha definido la ley de Amnistía como “un ejercicio de corrupción moral” de Pedro Sánchez, para mantener “el alquiler de La Moncloa” donde “vivirá mientras Carles Puigdemont y Arnaldo Otegi quieran”.

La secretaria general del PP ha hecho estas declaraciones en un acto en Logroño, donde ha asistido a la firma del manifiesto “Alcaldesas y alcaldes en defensa de la igualdad” en el que también han participado el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Firma del manifiesto

Han firmado el manifiesto los 115 alcaldes y alcaldesas que tiene el PP riojano, de los 174 municipios de la comunidad, en los que reside el 90 % de su población.

Gamarra ha considerado que esta es “una movilización para decir que queremos una España de ciudadanos libres e iguales, frente a los privilegios de algunos” y “frente a un Gobierno que ha dejado de amparar a todos los españoles”.

“En un estado democrático nadie es más que nadie, la ley debe ser para todos y los gobernantes deben defender el interés general, pero tenemos un Gobierno que ha decidido entregar todo eso a quienes rechazan nuestro marco de convivencia común y creen que están por encima de los demás” con lo que “ha entregado las llaves de La Moncloa a separatistas excluyente y supremacistas”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca,(7ºIZ) junto con el alcalde de Vera de Moncayo, Ángel Bonel, leen el manifiesto. EFE/ Javier Belver

Críticas a Pedro Sánchez

Por ello, Pedro Sánchez “vivirá de alquiler mientras Puigdemont y Otegi quieran” y “la factura” es la ley de amnistía “que pagamos todos los españoles” y “contra eso nos revelamos, hasta aquí hemos llegado”.

No existe un terrorismo bueno Ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de provocar “una degradación institucional inédita en los últimos cinco años” y ha incidido en que la ley de amnistía “no solo va contra jueces, policías y guardias civiles, sino que convierte a los golpistas en pilotos del Estado”.

“Sánchez ha roto todos los límites morales y éticos y casa día se salta una línea roja” y “va más allá cuando dice que hay un terrorismo de baja intensidad, un terrorismo bueno” en un “verdadero ejercicio de corrupción moral, porque el terrorismo es terrorismo y en democracia se persigue”.

El presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda firma el manifiesto ‘por la igualdad de los españoles’. EFE/Paqui Sánchez

Españoles de primera y de segunda

Otro efecto de ese proyecto de ley es que “creará españoles de primera y de segunda, los que tienen que cumplir la ley y los que no, solo en función de si Sánchez los necesita”, ha dicho Gamarra.

La secretaria general del PP también se ha referido a la investigación que se realizó a los CDR “por orden de Sánchez” pero “luego llegó a la Moncloa” y “ahora, quienes estaban en eso se quejan, pensaban que a ellos no les iba a mentir” pero “no me queda duda de que para perdonarle le exigirán el referéndum y él está dispuesto a pagarlo” Frente a esa situación, el PP “no tiene ningún pacto oculto e indigno con nadie” porque “solo tenemos la responsabilidad de servir a los ciudadanos” de una España “que es mucho más que su Gobierno y que no se humilla ni se arrodilla”, ha concluido.

Almeida: El terrorismo no puede ser “la excusa” para que Sánchez siga siendo presidente

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida (3i) participa este sábado en el Comité de Alcaldes del PP de Madrid. EFE/ Daniel Gonzalez

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha señalado este sábado que el terrorismo no puede ser “la excusa” para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno.

En declaraciones a los medios antes de participar en el Comité de Alcaldes del PP de Madrid, Martínez Almeida ha asegurado que su partido va a poner todos los medios necesarios, tanto en el ámbito institucional como en la calle, para denunciar lo que está haciendo el Gobierno central.



El PP no descarta que Sánchez acabe amnistiando a terroristas con delitos de sangre

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría acabar amnistiando a terroristas con delitos de sangre.

“¿Algún español es capaz de decir que Sánchez no va a pasar esa línea roja? Yo no me atrevería, yo no pondría la mano en el fuego porque hasta ahora todo lo que ha dicho que no haría lo está haciendo”, ha afirmado Bendodo en Málaga, donde ha participado en el acto de lectura de un manifiesto de alcaldes del PP contra la ley de amnistía.