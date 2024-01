Madrid (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha llamado este sábado a la resistencia y unidad tras ser reelegido para un cuarto mandato que se aventura más complicado que los anteriores al asumirlo después de perder más de medio millón de votos en las generales y estar por primera vez cuestionado por algunas voces dentro del partido.

“No os rindáis, no tiréis la toalla, seguid adelante”, ha pedido Abascal ante unas 2.200 personas, después de que la Asamblea General haya ratificado su proclamación como presidente y la composición de la nueva dirección del partido, en la que destaca la designación de Ignacio Garriga como vicepresidente único y secretario general.

Tanto Garriga como el resto de integrantes del nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) han arropado a Abascal en el acto celebrado en un conocido hotel de Madrid, al que también ha acudido la líder de Vox en la Comunidad, Rocío Monasterio, junto a otros dirigentes autonómicos.

Felicitaciones de Meloni y Milei

El líder de Vox ha recibido además las felicitaciones de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, y el presidente argentino, Javier Milei, en sendos vídeos.

La presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, se fotografía junto a un simpatizante. EFE/Chema Moya



Abascal, que ha sido reelegido sin votación al ser el único candidato que se ha presentado, ha agradecido el apoyo de los afiliados para llevar a Vox “al rumbo de la victoria en España”, pero ha precisado que “no para ganar en España, sino para que España gane con nosotros”.

Para ello, ha pedido a los militantes que salgan a la calle a defender sus ideas y hacer frente al “ruido ensordecedor de los medios de comunicación” en su contra que, según ha dicho, “es exactamente proporcional al aliento” que recibe de los ciudadanos.

“Esta columna no se derriba”

Se ha mostrado convencido así de que “esta columna no se derriba”, al tiempo que ha defendido que solo su partido defiende “aquellas cosas en las que creen millones de españoles” frente a las “imposiciones de los poderosos”.

“Lo que defiende Vox, solo Vox lo defiende”, ha recalcado, asegurando de este modo la viabilidad de su formación, “un proyecto político de extrema necesidad para España”, cuyas ideas respaldadas esta sábado por la militancia “molestan”.

Ha arremetido contra quienes quieren acabar con ellos, que “como Vox no se muere, quieren matar a Vox”, pero ha advertido de que no lo van a conseguir, pese a que los “ataques” continuarán, porque tienen principios y no son una “moda naranja” ni un “grupo de amigos de la universidad”, en alusión a Ciudadanos y Podemos.

Abascal ha insistido en que no hay divisiones ni corrientes internas ni purgas: “Son películas de ciencia ficción (…) Es todo una gigantesca mentira”.

Ha asegurado que Vox no lo preside ni el “presidencialismo” ni “el Ibex” y ha resuelto que son “los legítimos representantes y estandartes políticos de ideas y convicciones que han estado ahí desde siempre”.

Una causa que merece la pena

“La causa merece la pena”, ha destacado por su parte el nuevo número dos del partido, que ha insistido en que “Vox va a seguir siendo el instrumento al servicio de los españoles”, como, según ha dicho, lo está siendo ya para 14 millones de personas en las comunidades y ayuntamientos donde gobiernan.

Garriga ha recordado que Vox acaba de cumplir diez años, en los que ha logrado salvar cuantos “obstáculos” ha encontrado gracias a las defensa de sus principios y valores y la capacidad de resistencia y el “esfuerzo ingente” de sus militantes y votantes.

Durante el acto, han sido continuos los mensajes resaltando la fortaleza del partido y su capacidad para cambiar las políticas y renegando de quienes apuntan a su desaparición, al tiempo que han destacado el liderazgo de Abascal.

Así lo han subrayado también tanto la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, como los dirigentes regionales Vicente Barrera, Alejando Nolasco, José Ángel Antelo y Miguel Ángel Gallado, todos ellos integrados ahora en la ejecutiva.

“¡Vox no se rinde, Vox sigue aquí!”



“¡Vox no se rinde, Vox sigue aquí!”, ha exclamado Gallardo, “sin miedo a nada ni a nadie, libre de hipotecas” y con el “reto nítido” de lo que tienen que hacer.

El líder de Vox Santiago abascal.-EFE/Chema Moya

La nueva Ejecutiva

En la nueva ejecutiva diseñada por Abascal se pasa de tres a una vicepresidencia, que asume Ignacio Garriga, simultáneamente con la secretaría general.

Pablo Sáez continuará como tesorero y los 17 miembros restantes serán vocales, entre ellos Jorge Buxadé, Javier Ortega Smith y Reyes Romero, hasta ahora los tres vicepresidentes.

Junto a ellos, están en la nueva dirección como vocales la portavoz en el Congreso, Pepa Millán; el secretario general del grupo parlamentario, José María Fidalgo; los vicepresidentes de Castilla y León, Juan García-Gallardo; Murcia, José Ángel Antelo; Comunidad Valenciana, Vicente Barrera; y Aragón, Alejandro Nolasco; así como la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Masso.

Blanca Armario se incorpora a la dirección

La diputada nacional Blanca Armario se incorpora a la dirección, en la que repiten las también parlamentarias Rocío de Meer y María Ruiz y el vicesecretario de Presidencia, Enrique Cabanas.

El portavoz en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, completa la ejecutiva ratificada este sábado y a la que próximamente se sumarán la vicesecretaria de Acción de Gobierno, Montserrat Lluis, y la directora de Comunicación de Presidencia y jefa de presa en el Congreso, Rosa Cuerva-Mons.

Ninguna de las dos pueden hacerlo ahora por no llevar afiliadas el tiempo necesario, pero, según han confirmado fuentes del partido, serán incorporadas más adelante, ya que el CEN tiene potestad para ello.