El número de parados registrados en las oficinas públicas de empleo de Extremadura aumentó en 2.637 personas en septiembre en comparación con el mes anterior, 2.314 de ellos en el sector servicios. Esto supone un incremento del 3,44 por ciento que sitúa la cifra total de desempleados en 79.317.

En tasa interanual, el desempleo bajó en 8.090 personas, un 9,26 por ciento, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4248

En comparación con septiembre del año pasado, el desempleo cayó en 5.599 personas (-9,76 %) en la provincia pacense y en 2.491 (-8,29 %) en la cacereña. El paro masculino se situó a finales del mes pasado en 28.530 personas y el femenino en 50.787.

Del total de parados, 7.114 son menores de 25 años y, de ellos, 3.525 son hombres y 3.589 mujeres. Por sectores, el desempleo aumentó en todos ellos a excepción de la construcción, en el que descendió en 76 personas. Por contra, se incrementó en servicios (2.314), industria (135), agricultura (86) y el colectivo sin empleo anterior (178).

La Seguridad Social ha perdido 5.793 afiliados en septiembre, lo que supone un descenso del 1,38% en relación al mes anterior, con lo que suma un total de 413.545 ocupados. En términos interanuales, es decir con respecto al mismo mes del año anterior, el número de afiliados se ha incrementado en Extremadura en 5.696, un 1,40% más.

Gobierno regional

La secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura, Celia Derechos, ha considerado que las medidas para reducir la brecha de género salarial y laboral “no han funcionado”, a la vista de los datos de empleo de septiembre, pues el 43,44 por ciento de los parados son hombres y el 66,56 por ciento mujeres.

Derechos, que ha comparecido en una rueda de prensa, ha afirmado que “suba el paro no es un buen dato”. No obstante, ha opinado que no son datos “excesivamente malos” conforme al habitual aumento del desempleo en septiembre, pues el mercado laboral extremeño es “estacional” y “no hay una diferencia significativa” respecto a las variaciones de otros años durante este mes.

Reacciones políticas

El PSOE ha advertido al gobierno de coalición PP-Vox en Extremadura que los datos de desempleo, con un aumento del paro en septiembre de 2.637 personas, ponen de manifiesto que “las herencias no son eternas” y que “si no se trabaja, se pueden dilapidar en cuestión de meses”.

En rueda de prensa, el diputado Juan Ramón Ferreira ha recordado que hoy se cumplen diez años de un dato “negativamente histórico” para la región, cuando Extremadura alcanzó la cifra récord de 147.000 parados con José Antonio Monago (PP) como presidente entonces del Gobierno extremeño y con María Guardiola como secretaria general de la Consejería de Economía y Empleo.

El Grupo Parlamentario Vox ha lamentado que Extremadura haya aumentado la cifra de parados por encima de la media nacional en septiembre, ha abogado por reconducir la creación de empleo hacia la industria y la construcción y ha reclamado una derogación de la reforma laboral.

Tras publicarse los datos de paro registrado relativos a septiembre, su diputado Álvaro Sánchez-Ocaña ha afirmado que las políticas de empleo del Gobierno de Pedro Sánchez “no solo no son efectivas, sino que nos sumen cada vez más en la ruina económica”.

Unidas por Extremadura ha instado al Gobierno extremeño a reforzar las medidas de conciliación para combatir el desempleo femenino porque las tareas de los cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres y ello dificulta su acceso al mercado laboral.

“Echo de menos un refuerzo de medidas que faciliten el acceso de la mujer al empleo”, ha aseverado el diputado Joaquín Macías poniendo como ejemplo los comedores escolares y los centros de día para personas mayores.

Reacciones sindicales

El responsables de Acción Sindical y Empleo de CCOO de Extremadura, Francisco Jiménez, ha dicho que los datos de aumento de paro vuelven a demostrar la “temporalidad, estructuralidad y parcialidad” del empleo en la comunidad, que solo se puede revertir con un cambio en el modelo económico regional.

En opinión de Jiménez, los datos muestran la brecha en el empleo de colectivos como las mujeres, que vuelven a superar las 50.000 paradas. También el aumento de jóvenes que se han incorporado a las listas del paro, casi el 30 por ciento, y el número de desempleados mayores de 50 años, que representan casi el 50 por ciento de los desempleados.

El secretario de Política Institucional y Empleo de UGT, Francisco Morcillo, ha destacado los datos de contratación en Extremadura “siguen marcando un hecho histórico”, con un 32 por ciento de contratos indefinidos. Todo ello a pesar del habitual aumento del paro en septiembre, un mes en el que “se destruye el empleo generado durante el verano”.

Morcillo ha valorado los datos de empleo correspondientes al mes septiembre y ha solicitado que las políticas activas de empleo de la región vayan dirigidas específicamente a los colectivos más vulnerables, como son las mujeres, jóvenes y parados de larga duración.