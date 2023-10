Unidas por Extremadura pide la dimisión de una diputada del PP por amenazas a su portavoz

Mérida (EFE).- La presidenta del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido la dimisión de la diputada autonómica del PP Sandra Valencia, a quien ha denunciado ante la Policía por amenazarla durante el pleno de ayer de la Asamblea de Extremadura, algo que la parlamentaria popular ha negado.

Según ha expuesto De Miguel este viernes en rueda de prensa, tras intervenir en un “intenso” debate sobre educación afectivo sexual en todas las etapas educativas desde los 3 años -iniciativa rechazada con los votos de PP y Vox-, la diputada popular la agarró del brazo cuando regresaba a su escaño y le dijo “ten cuidado, protege a tu hijo”, palabras que ve “extremadamente graves”.

Tras el incidente, la portavoz pidió amparo a la Mesa de la Asamblea al considerar inaceptable lo que acababa de ocurrir, y la vicepresidenta, Lara Garlito, dijo que se analizaría y se tramitaría como se considerara oportuno. Posteriormente, De Miguel denunció a Valencia ante la Policía Nacional por amenazas.

De Miguel dice que “no se debería mirar para otro lado”

De Miguel ha afirmado que Valencia “se ha equivocado y debería dimitir” -petición a la que se ha sumado el PSOE-, al mismo tiempo que ha instado al PP a exigir la dimisión de su diputada y de no ser así, cesarla, pues “no deben mirar hacia otro lado o acusarme a mí de lo ocurrido -ha dicho-“.

Para De Miguel, las explicaciones de la diputada popular “no me sirven porque no reconoce los hechos y no pide perdón y lo único que hace es justificar su actitud y culparme a mí, esto no va de tener la piel más o menos fina, va de que hay límites que son infranqueables”, ha dicho.

Sandra Valencia niega amenazas y dice que tiene la conciencia “tranquilísima”

Por su parte, Sandra Valencia ha afirmado que no dejará su escaño porque “jamás” amenazó a De Miguel y que tiene “la conciencia muy tranquila” puesto que su intención era reflexionar con ella “de manera cordial”.

“Yo no he amenazado nunca a nadie y menos a la señora De Miguel”, ha indicado en una rueda de prensa en la que ha relatado que cuando terminó el debate de la iniciativa e iba a salir del hemiciclo, al pasar cerca de su escaño, “en un tono conciliador y totalmente tranquila -ha dicho-“, se acercó “para reflexionar sobre algunas de las cosas que se habían debatido”.

Sin embargo, asegura que De Miguel no la dejó terminar y comenzó a decirle en voz alta que si la estaba amenazando, por lo que decidió salir del hemiciclo, y posteriormente intentó hablar por teléfono con ella para aclararle que no la había amenazado, pero no le cogió el teléfono.

También ha negado que la agarrase del brazo como denuncia De Miguel, sino que intentó “acariciarla haciéndole ver que no la estaba amenazando, pero no me dejó terminar -ha incidido-“, por lo que se quedó muy sorprendida de su reacción y lo que se ha generado después.

“Mi tono fue conciliador, de Sara a Irene, dejando atrás los partidos, por eso le digo protege a tu hijos, no como amenaza sino del tipo son lo más preciado para ti como las mías son para mi y hay que luchar por protegerlos”, ha aseverado la diputada del PP, que reitera que su intención era “una reflexión sana, apolítica entre dos madres, aunque con posturas muy contrarias Tono

El PSOE exige a Guardiola que le pida el acta a la diputada

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Soraya Vega, ha exigido a la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, que pida a su diputada autonómica Sandra Valencia que entregue su acta tras la denuncia de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, contra esta última por amenazas.

Vega ha afirmado que “no se pueden consentir de ninguna de las maneras conductas como las protagonizadas por Valencia en ningún lugar, pero tampoco en el hemiciclo de la Asamblea de Extremadura”.

En este sentido, ha subrayado que el PP debería considerar “por qué está elevando el nivel de crispación en la política regional” y ha afeado al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Angel Sánchez Juliá, por afirmar en el pleno que lo ocurrido “era un circo” en referencia a la denuncia de De Miguel.

“Esto no es un circo, es una actitud muy grave”, ha remarcado la portavoz socialista, quien ha mostrado el apoyo “sin fisuras” del PSOE a De Miguel y también “el rechazo” a este tipo de comportamientos.

Vox, sorprendido

En cuanto al Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, ha expresado su sorpresa por que en un foro como la Asamblea de Extremadura se pueda producir una amenaza a una de sus diputadas, aunque ha aclarado que ello no significa que no haya ocurrido.

Ha señalado que en la sesión de ayer De Miguel se dirigió a su grupo “en un tono amenazante y totalmente fuera de lugar” y que la notaron “bastante alterada”, al margen de lo que ocurriera después con la diputada popular.