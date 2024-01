Madrid (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha flexibilizado la orden a las comunidades para que impongan desde hoy la mascarilla en sus centros sanitarios para permitir que levanten la obligatoriedad cuando consoliden un descenso de contagios.



Una decisión que ha levantado las críticas de varias de las comunidades que preferían un nivel de recomendación del cubrebocas y no una imposición, no tanto porque no estén de acuerdo con el uso de mascarilla en centros sanitarios, sino por “las formas” del Ministerio.



En una rueda de prensa convocada para explicar las medidas adoptadas para amortiguar el impacto del incremento de casos de gripe y otros virus respiratorios, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que ponerse la mascarilla en un centro de salud u hospital “es una medida muy básica” para protegerse de los contagios.