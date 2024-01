Guadi Galego: “No todo son festivales, el país está lleno de teatros vacíos”

José Carlos Rodríguez I



Santiago de Compostela (EFE).- La artista musical Guadi Galego regresa a los escenarios tras un año de parón con el espectáculo ‘Síntese Horizonte’, un ciclo de tres conciertos destinado a teatros que tendrán lugar en Santiago, Ferrol y Pontevedra: “No todo son festivales, el país está lleno de teatros y auditorios vacíos”, reivindica la cantante en una entrevista con EFE.

“Hay múltiples espacios que se tienen que poner a disposición. Tenemos que ocuparlos, llevar a la gente ahí. A veces queremos hacer las cosas de una determinada manera y se pueden hacer de otra”, señala la artista, que observa que existen lugares “atractivos” que incluso pueden revalorizar el patrimonio y que se pueden “diversificar” para la cultura.

Guadi Galego tenía claro que con su vuelta a los escenarios había que llenar los teatros. Por eso, su nuevo espectáculo ‘Síntese horizonte’ estará orientado a que el espectador lo contemple “desde la butaca, sentado”, con “una luz y una escena determinada”.

La artista estará este viernes en Santiago, en el Teatro Principal; un escenario que le seduce y con el que siente cierto “pálpito” y para el que ya no quedan asientos libres, puesto que las entradas se agotaron en apenas unas horas.

El sábado recalará en el Teatro Jofre de Ferrol y ya el próximo 13 de abril en el Teatro Principal de Pontevedra, en el marco del ciclo “Resoan”.

Dice que le queda “la espina” de llevar su directo a Ourense o a A Coruña y no cierra puertas a que haya “una segunda tanda”: “Será algo muy visual, con momentos muy íntimos pero también mucha explosión”, adelanta.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25/01/2024.- La artista gallega Guadi Galego posa durante una entrevista con la agencia EFE. EFE/Lavandeira j. r

Resumen vital



El nombre de su espectáculo, ‘Síntese horizonte’, juega con la idea de sentimiento pero también de “resumen”. Resumen de la vida, que alberga “contradicción y dureza, pero también esperanza, emoción y alegría”.

Interpretará gran parte de los temas de su último álbum, ‘Roibén’, una palabra que en gallego se utiliza para referirse a esa luz radiante, en tonos rojizos, que tiñe las nubes en el horizonte al abrir el día o al atardecer, cuando le da el sol.

“Horizonte implica ese futuro y también un límite. La vida es finita, tiene un límite pero no sabes cuando remata. Porque el horizonte también es cambiante, cambia a lo largo de los años y también cambia a lo largo del día”, afirma.

Para la ocasión, la artista estará acompañada de una banda conformada por Guillerme Fernández (guitarra acústica eléctrica y sintetizada), Rubén Iglesias (bajo y sintetizadores), Isaac Palacín (batería y percursión), Álex Fernández (teclados) y de cuatro cantantes: Paula Romero, Faia Díaz, Inés Salvado -integrantes de De Vacas- y Rocío Giménez.

Nuevos temas y gira



Guadi Galego sacó recientemente el tema ‘O.D.A’, una declaración de intenciones sobre el concepto de “madurez” y “aceptación de la vida”, que propone “valorar lo vivido como propio y reivindicar el derecho a seguir experimentando”.

Además también publicó un EP con dos temas titulado ‘O Mar’; sacará otro titulado ‘A mor’ y también ha lanzado hace poco una colaboración con Rozalén, con el nombre de ‘Todo esto te daré’.

Tras estos tres conciertos, la artista cedeiresa tiene planteada una gira de cara al verano, con un repertorio adaptado a espacios exteriores.

Considera que la música gallega vive un “repunte” pero que tiene que diversificarse y tomar los palcos y los carteles de los festivales: “Creo que hay gente que no vamos a ser cabeza de cartel porque no nos toca, por la música que hacemos o porque no tenemos que ser cabeza de cartel. Pero los nuestros tienen que estar. A los que les toca tienen que estar. En los espacios que son nuestros tiene que haber sitio para nosotros”, reivindica. EFE