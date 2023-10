La Rioja pide que se escuche la voz de las ciudades y regiones en la política de Bruselas

Logroño, (EFE).- El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha defendido este lunes que se escuche la voz de las ciudades y regiones europeas en las políticas de Bruselas para “seguir avanzando juntos” con la vista puesta en el futuro.

Capellán ha intervenido en la Conferencia de Presidentes del Comité Europeo de las Regiones (CdR), que se celebra este lunes y martes en Logroño, con la asistencia de más de sesenta líderes regionales y locales de Europa, quienes analizan el desarrollo rural frente a los retos demográficos y la emergencia climática.

Avanzar juntos “desde la realidad local, en su diversidad y su especificidad, en colaboración directa con los agentes locales y con la vista puesta en el futuro, tanto inmediato como a largo plazo”, ha añadido el presidente riojano.



Ha animado a los asistentes a “experimentar La Rioja, una región con clara vocación europeísta y emprendedora, entre las más prósperas y con mayor calidad de vida de Europa”.

No tendremos territorio

“Si no tomamos las medidas oportunas a todos los niveles, europeo, nacional, regional y local, la despoblación del medio rural y el abandono de la actividad primaria, agrícola y ganadera, sencillamente no tendremos territorio”, ha subrayado, “ni será posible la sostenibilidad, ni Europa existirá en el futuro, al menos no la Europa que conocemos y que queremos”.

Para él, “afrontar el reto demográfico en las zonas rurales y cómo mejorar la resiliencia de los pequeños municipios al cambio climático” son asignaturas pendientes, por lo que es “el momento de afrontar juntos retos que amenazan la viabilidad de nuestros pueblos, pero sin perder nunca su esencia, las cosas que nos hacen únicos”.

Ha recordado que el 37 % de los 174 municipios de La Rioja tiene menos de 100 habitantes, “una característica singular, que convierte a la comunidad más pequeña de España en extensión en la región con más pequeños municipios del país, duplicando la media nacional”.

Esta realidad es una oportunidad para hacer políticas “más eficaces y más realistas”, según Capellán, quien defiende “un modelo de municipio moderno, sostenible y accesible, con la decidida apuesta al impulso de la competitividad y la innovación, conjugando nuestro rico patrimonio cultural y social en pro del desarrollo económico”.

Antídoto para la despoblación

Ha apostado por una estrategia dimensionada y ajustada al terreno para tratar de contrarrestar el reto de la despoblación sobre los pilares de las infraestructuras, los servicios y las oportunidades.

“Nuestra premisa de partida es que los riojanos tienen que ver garantizado su derecho a desarrollar su proyecto de vida en el municipio que deseen”, ha reivindicado y, para ello, necesitan “oportunidades, empleabilidad”.

Ha señalado que las infraestructuras son “fundamentales para acercar personas, pero también para generar esos servicios y favorecer que florezcan esas oportunidades”, donde la vivienda es “un aspecto clave, determinante”.