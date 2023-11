Logroño, (EFE).- El actor riojano Pepe Viyuela apadrina la XI Gran Recogida del Banco de Alimentos de La Rioja, que se celebrará del 24 al 26 próximos, y ante la que ha apelado a la colaboración voluntaria porque “podemos ganar la partida al hambre, así que, ¡a por ello!”.



Viyuela ha participado este jueves en la presentación, en una rueda informativa, de esta iniciativa, que apadrina bajo el lema “Alimenta una vida mejor”, y que, según el Banco de Alimentos de La Rioja, tiene el reto de alcanzar los 180.000 kilos en tres días.



“Somos muchos más los que queremos trabajar por un mundo mejor, que los que se empeñan en hacerlo cada día más feo”, ha añadido el también payaso, humorista, poeta y escritor, quien ha estado acompañado por el presidente del Banco de Alimentos de La Rioja y de su vicepresidente, José Manuel Pascual, y Juan Carlos Fernández, respectivamente.



El actor ha dicho que para él es un “privilegio” y un “regalo” apadrinar esta campaña, que el pasado año recogió 172.001 kilos, y ha hecho un llamamiento a la colaboración voluntaria “tan necesaria” para participar en esta recogida, ya que “su éxito será compartido, de las personas destinatarias de los alimentos y del voluntariado”.



“Vivimos en un Planeta muy contradictorio. De un lado, la producción mundial de alimentos, según datos de la ONU, daría para alimentar a 12.000 millones de personas y (en el mundo) somos más de 8.000 millones de personas”, ha subrayado.



Con alimentos “suficientes resulta paradógico y doloroso -ha precisado- que mil millones de personas están pasando hambre y mueran al año por hambruna”.



A este respecto, las 10.000 personas que, aproximadamente, alimenta al año el Banco de Alimentos de La Rioja (incluida su Gran Recogida) -el 3 % de la población- da idea de que nadie muere de hambre en esta región, pero es “importante” colaborar con esta entidad, que necesita de la colaboración ciudadana para hacer posible esta Gran Recogida, ha incidido Viyuela.



El que no pasa hambre no puede mirar a otro lado



El presidente del Banco de Alimentos ha destacado que la colaboración ciudadana en la Gran Recogida -unas tres horas diarias del tiempo de una persona- es “importante” para poder lograr los objetivos de esta iniciativa, que requiere de unas 1.800 personas voluntarias.



Viyuela ha dicho que la sociedad que no pasa hambre no puede mirar hacia otro lado porque “la hambruna es un problema de todos, no solo del que lo sufre, sino de todas las personas que vivimos en una sociedad en las que esta situación no está solventada”.



Por ello, “iniciativas como la del Banco de Alimentos de La Rioja, cuyo esfuerzo se refuerza en estos días -de la Gran Recogida- merece la pena ser apoyadas”, ha asegurado.



El actor ha felicitado también a los padrinos que, en ediciones anteriores han apadrinado esta Gran Recogida, entre ellos, cocineros, empresarios, personas vinculadas al mundo de la cultura y el vino y deportistas.



Con este eslogan “Alimenta una vida mejor”, ha subrayado Viyuela, “podemos ayudar a personas que están pasando hambre, pero también ese alimento nos revierte a nosotros, el alimento espiritual, que es saber que formas parte de la solución (a la hambruna) o que, al menos, lo estamos intentando”, ha incidido Viyuela.



Sobre el desarrollo de la XI Gran Recogida, el presidente del Banco de Alimentos ha indicado que vendrá marcada por un sistema mixto: “la recogida física de alimentos físicamente, en las tiendas que lo permitan -87 ya colaboran-, sin abandonar la posibilidad de recibir donaciones en dinero”.



Sobre los voluntarios, el presidente ha indicado que, “de los 1.800 que se implicarán en esta Gran Recogida, necesitamos 202 para Rioja Baja, 571 para Logroño y alrededores y 269 para Rioja Alta, con los que podremos completar las necesidades que tenemos para cada uno de los diferentes establecimientos en los que estaremos presencialmente”.



Estos voluntarios realizarán funciones de “entregar información e indicar a los clientes si pueden entregar alimentos y dinero en caja, o solamente dinero al pasar por caja, figurando la donación en el tique del cliente, además de recoger aquellos alimentos que los clientes nos puedan entregar”, ha detallado.



Ha convenido con Viyuela en animar a la población riojana a conseguir la “mágica cifra” de los 1.800 voluntarios para esta campaña.