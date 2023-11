El alcalde de Logroño reivindica la unidad de España y exige respeto a la legalidad

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha reivindicado este viernes la unidad de España y ha exigido “respeto a la legalidad, la igualdad, la convivencia, la solidaridad territorial y la soberanía que nos pertenece a todos”.



Así lo ha indicado en una declaración institucional, en la que, “como representante de Ayuntamiento y parte del Estado”, ha expresado “su preocupación, rechazo e indignación de la sociedad logroñesa ante el acuerdo entre el PSOE y el prófugo de la Justicia, Puigdemont”, en referencia a Carles Puigdemont, líder de Junts.



Ha dicho que con este acuerdo “saltan por los aires los más elementales principios constitucionales, como el de igualdad, el de separación de poderes, el de unidad territorial o el de soberanía nacional”.



Además, “el Estado de Derecho es sustituido por un régimen de arbitrariedad, un régimen de todo vale y nadie cumple” y, además, “asistimos a un proceso de desmantelamiento institucional sin limites y continuado”, ha recalcado la primera autoridad municipal.



“Hemos pasado de hablar del indulto y aceptarlo como inevitable a tener que aceptar un proyecto de ley de amnistía”, ha recalcado.



“Y no ha acabado aquí. Se está hablando de cesión de tributos al margen de cualquier esquema constitucional y en el horizonte cercano tenemos el referéndum”, ha enfatizado.



También ha dicho que “lo peor es que el señor Puigdemont ha dicho que esto solo es un paso y que nos adentramos en un proceso inédito en la historia constitucional española”.



“Eso es gravísimo, no ha acabado y se está haciendo de espadas a los españoles”, ha enfatizado Escobar, para quien “en este proceso no hay avance, no hay progreso; solo hay decadencia y retroceso democrático”.



El Grupo Municipal Socialista, en una comunicado, ha criticado “la utilización partidista del Ayuntamiento por parte del alcalde”.

Ha asegurado que el Ayuntamiento es “la casa de todos los logroñeses y logroñeses, no solo de los que opinan como él”.