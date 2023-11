Educación tiene muy avanzado el nuevo contrato de comedores escolares

Logroño, (EFE).- El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha anunciado este lunes que el pliego del nuevo contrato del servicio de comedores escolares en centros públicos de La Rio, que actualmente tiene Serunión, está “muy avanzado”.



Galiana, en declaraciones a los periodistas en un intervalo de su comparecencia de presupuestos, ha añadido que el pliego se ha analizado en el marco jurídico y es voluntad del Gobierno riojano licitar el nuevo contrato “con la mayor brevedad posible”.



Esta situación se produce tras la multa del entorno de 15.000 euros a la empresa Serunión por deficiencias detectadas en el servicio de comedor de 14 centros públicos, así como la reciente aparición de gorgojos en alubias que se iban a cocinar para los colegios.



El consejero ha recalcado que el nuevo pliego incluirá aspectos como lo referente a los lotes y una zonificación dentro de La Rioja, con una apuesta por la calidad, que se traducirá en un incremento de los precios finales del servicio de comedor.



En atención a ese incremento en los precios finales, la Consejería ha decidido incrementar hasta los 2,5 millones de euros la dotación de las becas de comedor escolar, ha detallado Galiana.



El consejero ha recalcado también que la normativa de contratos exige cumplir los procedimientos legales y que, en base a ello, no se puede rescindir el contrato a Serunión, pese a la multa impuesta, hasta que no haya un nuevo contrato porque no se puede dejar de prestar el servicio.



También ha asegurado que, conforme a lo establecido en la normativa de contratos, no se puede impedir a una empresa concurrir al nuevo contrato, salvo que incurra en infracciones sucesivas, que no se han producido en el caso de Serunión y que se intentará, ha dicho, que no haya más multas.



Sobre la petición de un cambio de servicio de catering por comida in situ, el consejero ha informado de que es voluntad del Gobierno abordar este asunto, pero que requerirá un análisis profundo y se hará en coordinación con la Federación de Padres de Alumnos.