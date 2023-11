Logroño aprueba elaborar en 2024 una ordenanza municipal abolicionista de la prostitución

Logroño (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves una moción del Partido Riojano (PR+) para elaborar y tramitar durante 2024 una ordenanza municipal abolicionista que sancione a proxenetas y puteros, lo que ha contado con el voto en contra de Vox, la abstención del PP y el apoyo de PSOE, Podemos-IU y PR+.

En su propuesta, el concejal regionalista, Rubén Antoñanzas, ha defendido medidas para “proteger a las mujeres sometidas al sistema prostituyente”, como un programa de protección social de acompañamiento, formación y reincorporación al mercado laboral de las mujeres prostituidas.

Ha demandado una campaña de sensibilización para prevenir y desincentivar la prostitución en la ciudad, donde, según sus datos, hay 60 pisos en los que son prostituidas un millar de mujeres.

Este edil ha sugerido también que Logroño se adhiera a la Red de Ciudades libres de tráfico mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución.

Plan de intervención social

La concejal de Igualdad, la popular Celia Sanz, ha justificado la abstención del PP en que el Ayuntamiento no puede regular una actividad en la que no tiene competencias, aunque sí sancionar, pero ha recalcado que “con esta ordenanza no se va a proteger a las mujeres”.

Ha explicado que lo que se necesita es un plan de intervención social, “poniendo el foco en las mujeres que son obligadas a prostituirse”, y también “concienciar y sensibilizar” a la sociedad, por lo que se ha puesto a disposición del edil regionalista para trabajar en este asunto.

La concejal socialista María Marrodán ha subrayado que el abolicionismo es la única salida para acabar con la prostitución, “una de las formas más salvajes y enraizadas en la sociedad de violencia machista”.

La concejal de Vox Patricia González Lacarra ha considerado que esta moción es un “guirigay”, que se ciñe al “discurso de que siempre se criminaliza al hombre”, por lo que ha cuestionado el “sectarismo moral” de los partidos de la izquierda, que “condenan a la miseria a las víctimas de trata por otras mujeres”.

Por su parte, la edil de Podemos-IU, Amaia Castro, ha constatado que “es largo el camino que queda por recorrer en la erradicación de la prostitución como forma de violencia extrema ejercida contra las mujeres”, que para ella supone “la explotación del siglo XXI”.