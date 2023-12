Romper el tabú del miedo a denunciar las agresiones sanitarias

Ana Lumbreras y Pilar Mazo |

Logroño (EFE).- La necesidad de que el personal sanitario “rompa el tabú” del miedo a denunciar las agresiones que sufre en el ejercicio de su profesión es una de las recomendaciones de la Policía Nacional, ya que es la única forma de visibilizar este problema, que va en aumento; y avanzar hacia la tolerancia cero.

Este es el mensaje que el interlocutor policial sanitario de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, David Velasco, transmite al personal sanitario ante el cada vez mayor número de casos de agresiones a estos profesionales, aunque no siempre se denuncian, según ha explicado a EFE.

Su postura es clara ante este tipo de agresiones: “tolerancia cero. Nadie merece sufrir por este tipo de comportamientos y menos los profesionales que se dedican a cuidarnos”.

Desde que asumió esta responsabilidad hace un año y medio, los casos de agresiones al personal sanitario se han incrementado en Logroño, que es el ámbito de actuación de la Policía Nacional; y en el resto de la comunidad autónoma.

En los once primeros meses del año, se han presentado en la Jefatura 4 denuncias por agresiones físicas y verbales en las Urgencias y centros de Atención Primaria de la capital riojana, con 6 víctimas y 5 personas denunciadas como presuntas autoras de estos delitos.

La Policía, ha precisado, suele tener conocimiento de estas agresiones por la denuncia, pero hay “otros muchos hechos de los que no llegamos a ser conocedores porque no acaban” en este procedimiento ante la Jefatura.

Por ello, “instamos al personal sanitario a que denuncie, a que rompa ese tabú y miedo a denunciar” porque es “la forma de hacer visible este problema”, ha incidido.

Un delito no denunciado no existe

Ha recordado que un delito no denunciado es un delito no conocido por las autoridades y, por lo tanto, es un delito que “no existe”, por lo que, cuando las agresiones no son denunciadas por los profesionales de la salud, quedan silenciadas y sus responsables impunes, lo que propicia la reincidencia.

La importancia de las denuncias también se explica porque, sin ellas, las autoridades policiales y sanitarias quedan sin la “valiosa” información que ofrecen y que son piezas “clave” en el diseño de estrategias de prevención que podrían evitar futuras agresiones similares.

Por otra parte, ha indicado que el observatorio riojano para la prevención de agresiones a los profesionales del Servicio Riojano de Salud, a cuyas reuniones asiste, hace un seguimiento de los hechos, que ofrece “datos muy distintos a los que la Policía tiene”, ya que “a nosotros sólo nos llega lo más grave que se denuncia y, aun así, esos casos (los del observatorio) también crecen”.

Desde la Jefatura y, en particular, desde su responsabilidad como interlocutor policial sanitario, “tratamos de dar conocimiento de la existencia de esta figura y de los recursos que la Policía Nacional pone a su disposición en el caso de que sufran una agresión”.

Nervios a flor de piel

A partir de la pandemia de la covid-19, se observa que este tipo de agresiones van en aumento, “los nervios están a flor de piel, la gente está mucho más susceptible y reacciona de esta manera”.

Las causas que subyacen en estas denuncias son múltiples, como “el tiempo en ser atendidos y no estar de acuerdo con el criterio médico a la hora de que recete (al paciente) una determinada medicación o pauta”, ha informado.

Velasco ha añadido que, según su experiencia, existe un “desconocimiento” entre el personal sanitario de la figura del interlocutor policial sanitario.

También hay un “desconocimiento” sobre qué es denunciable, que lo es aquello que tiene una connotación negativa desde el punto de vista del Código Penal, como, por ejemplo, una agresión física y una amenaza de muerte.

Ha valorado la creación del interlocutor policial sanitario en la Policía Nacional porque, además, ha ayudado al personal sanitario y a los colegios profesionales que le representa a conocer la existencia de esta figura, que puede “facilitarles mucho” estos trámites.

“En la medida de lo posible, tratamos de realizar un seguimiento de que esos hechos no se reproducen e, incluso, que la denuncia presentada no tenga unas consecuencias posteriores al margen de la vía judicial, que lleva otros cauces”, ha concluido.