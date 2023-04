El vertido del buque varado en Gibraltar alcanza la costa gaditana

Algeciras (Cádiz) (EFE).- Restos de hidrocarburos procedentes del buque “OS 35”, varado al Este de Gibraltar desde el pasado 30 de agosto, están llegando a la costa de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar.



Así lo ha advertido el colectivo Verdemar Ecologistas en Acción, que sostiene en una nota que han aparecido restos en playas de los municipios gaditanos de Algeciras y Los Barrios.



“Hoy eran frecuentes las manchas de hidrocarburos desde el paraje del río Palmones –en Los Barrios- a la playa de La Concha, en El Rinconcillo, en Algeciras”, en concreto “bolas de hidrocarburos mezcladas con agua de mar y manchas de aceites”.



“Creemos que el buque todavía tiene en sus bodegas y circuitos de aceite restos de hidrocarburos que pueden salir como consecuencia del temporal”, añaden.



Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha confirmado en un comunicado la llegada de restos del vertido a la playa del Rinconcillo y reclama a Gibraltar que asuma responsabilidades por esta situación.



Considera que este incidente “pone de nuevo a Gibraltar en el punto de mira como responsable de una situación” que considera que el gobierno de Gibraltar lo ha gestionado de manera pésima y “de la que el Gobierno de España tiene buena parte de responsabilidad”.

Llegan a La Línea 200 kilos de residuos del buque OS35, varado en Gibraltar

La Delegación de Playas del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha informado este viernes de la recogida de unos 200 kilos de residuos procedentes del buque ‘OS 35’, que está varado frente a la costa de Gibraltar desde el 30 de agosto del pasado año.



El consistorio ha informado de que debido al temporal de Levante que azota el Estrecho, el ‘OS 35’ ha sufrido la rotura completa del casco, separándolo aún más y provocando el escape de fuel que ha llegado hasta la playa linense de Santa Bárbara.



El Gobierno gibraltareño, no obstante, recordó esta semana que el año pasado retiraron todo el petróleo que era posible extraer.



La zona de playa afectada es de unos 200 metros de largo y dos metros de ancho, donde hasta el momento se han recogido unos 200 kilos de residuos entre galletas de fuel y arena contaminada.



El Ayuntamiento de La Línea ha asegurado que en el dispositivo de limpieza llevado a cabo desde primera hora de la mañana se ha revisado todo el litoral linense y no se ha encontrado hasta el momento ninguna otra zona afectada.



Para las tareas de recogida de residuos y galletas de fuel se ha contado con cinco operarios de limpieza de playas de la empresa SIFU, cuatro maquinistas, un encargado y un jefe de servicio que ha coordinado las tareas de limpieza.



El Gobierno de Gibraltar aseguraba en las últimas horas que no se pueden descartar nuevos escapes de petróleo, ya que “es imposible conocer las posibles cantidades y ubicaciones de los restos de petróleo y residuos atrapados” en el interior del buque.