Zelensky afirma que Rússia será derrotada como foi o nazismo

Kiev (EFE).- O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira, por ocasião da celebração em grande parte da Europa do Dia da Vitória sobre o nazismo, que a Rússia será derrotada na atual guerra da mesma forma que a Alemanha nazista foi derrotada na Segunda Guerra Mundial.

“Lutamos então e lutamos agora para que ninguém nunca mais escravize outras nações e destrua outros países”, declarou Zelensky em um discurso à nação hoje. “Todos os velhos males que a Rússia moderna está trazendo de volta serão derrotados assim como o nazismo foi derrotado”, acrescentou.

O chefe de Estado ucraniano também anunciou que a Ucrânia deixará de comemorar o Dia da Vitória sobre o nazismo em 9 de maio, como é feito na Rússia, e agora se alinhará com os países da UE, que comemoram este marco histórico em 8 de maio.

A Ucrânia afasta-se assim de uma tradição soviética que se transformou na Rússia em um grande festival anual de exaltação nacionalista em que a Ucrânia é associada aos nazis e o Exército russo atual com as forças soviéticas que derrotaram o nazismo juntamente com os seus aliados ocidentais, que são geralmente ignorados nas celebrações russas.

Além de decretar o 8 de maio como o Dia da Vitória, Zelensky destacou a importância de reivindicar o papel dos ucranianos na derrota militar do nazismo. O mandatário lembrou que 8 milhões de seus compatriotas morreram durante a Segunda Guerra Mundial.

O presidente assinou, hoje, mais um decreto que estabelece o dia 9 de maio como o Dia da Europa, juntando-se assim aos países da UE, que celebram nesta data a unidade do continente que emergiu da derrota do totalitarismo nazi em 1945.

O chefe de Estado ucraniano disse a este respeito que “a unidade de todos os europeus” “derrotou o nazismo” e “derrotará o ‘russismo'”, um termo recém-criado reconhecido este mês pelo Parlamento ucraniano para designar a ideologia totalitária que, segundo o governo de Kiev foi imposto na vizinha Rússia. EFE