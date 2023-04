Nueva York (EFE).- El expresidente estadounidense Donald Trump llegó al rascacielos de su propiedad en Nueva York, la Torre Trump, en medio de una gran expectación, cuando quedan solo horas para que mañana comparezca en el tribunal para que el juez le lea los cargos.

Trump llegó al Aeropuerto de La Guardia de Nueva York a las 15.30 hora local, y tras unos minutos de preparativos se le vio bajar en solitario la escalerilla del avión, vestido con su habitual traje azul con corbata roja.

Nada más bajar del aparato, se subió a una camioneta que, escoltada por una decena de vehículos del servicio secreto o de la policía, enfiló la ruta hacia el centro de Manhattan vía el barrio de Queens y luego el de Harlem.

Trump, arropado por seguidores

Partidarios del expresidente estadounidense Donald J. Trump se paran cerca de la Torre Trump en Nueva York, Nueva York, EE.UU. EFE/EPA/WILL OLIVER

Desde las 10 de la mañana (15.00 GMT) los simpatizantes de Trump se apostaron en los dos lados de la calle agitando sus pancartas, a lo que algunos de los conductores que circulaban por allí respondían haciendo sonar las bocinas de sus vehículos como señal de apoyo.

“Vote Red or America is Dead” (Vote a los republicanos o Estados Unidos se muere), decía una pancarta que portaba un simpatizante de Trump en el puente que une la isla de Palm Beach con el continente.

Más de 200 personas con carteles y banderas de EE.UU. ovacionaron a Trump cuando pasó en un automóvil que formaba parte de una caravana de más de una decena rumbo al aeropuerto.

Al pasar por donde estaba la gente de Trump, los vehículos, todos negros menos uno blanco, redujeron la velocidad pero no abrieron las ventanillas, según constató EFE.

La organización Club 47, que debe su nombre a que Trump, que fue el presidente número 45 de EE.UU. de 2017 a 2021, aspira a obtener un nuevo mandato en las elecciones de 2024, convocó esta manifestación “pacífica” en el camino hacia el aeropuerto para despedir al exmandatario.

Agentes de policía estacionados como parte de la amplia seguridad cerca de la Trump Tower en Nueva York, Nueva York, EE.UU. EFE/JUSTIN LANE

Declaraciones a su regreso

El martes, tras su comparecencia ante el juez, regresará a Palm Beach, donde hará declaraciones en su mansión Mar-a-Lago.

Trump es el primer presidente de EE.UU. en ser procesado por delitos penales.

Un 62 % de los estadounidenses aprueba la acusación del expresidente Donald Trump, según una encuesta realizada por SSRS para CNN, que también descubrió que las tres cuartas partes de los estadounidenses dicen que la política tuvo algo que ver con la decisión de acusar a Trump.

Para un 52 % de los que piensan así, la política jugó un papel “importante”.

El sondeo reveló que las opiniones de los estadounidenses están divididas a la hora de calificar la actuación de Trump en el caso de Stormy Daniels.

Para un 37 % lo que supuestamente hizo es ilegal, para un 33 % fue falto de ética pero no ilegal, un 20 % no sabe y un 10 % cree que no hizo nada malo.

Tranquilidad en la Torre Trump

Fotógrafos de noticias se reúnen en la Quinta Avenida cerca de la Torre Trump en Nueva York, Nueva York, EE. UU. EFE/JUSTIN LANE

La Torre Trump, adonde el expresidente Donald Trump tiene previsto llegar en horas de la tarde previo a su comparecencia mañana ante un juez en Nueva York, mostraba esta mañana un ambiente de tranquilidad.

Solo las decenas de periodistas apostados frente a la entrada con sus equipos de televisión o fotografía mostraban una señal de excepcionalidad, además de los metros y metros de vallado metálico desplegados por la Policía neoyorquina (NYPD).

Había dos vehículos de la NYPD en la misma entrada, pero la presencia de agentes uniformados era muy discreta.

A las 11 de la mañana hay prevista una manifestación de partidarios del expresidente convocada desde una cuenta de Twitter, sin que se sepa cuál puede ser su alcance.